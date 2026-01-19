Cuando todo parecía que César Inga se iba a convertir en nuevo refuerzo de Kansas City, un giro de 180º podría cambiar el futuro del futbolista de Universitario de Deportes. Sucede que el traspaso al club de la MLS no está confirmado y surgieron más opciones en el camino que pusieron en duda al jugador. ¿Qué pasó?

Según Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, todo estaba acordado con Inga y solo hacía falta la firma; sin embargo, las condiciones del contrato del jugador en sueldo y demás detalles no fueron de su agrado y aún no se ha confirmado el traspaso al Kansas City en un 100%.

Al respecto, Narciso Algamis, representante de César Inga, dio más detalles sobre la situación del futbolista crema. “Estamos tratando de cerrarlo, de club a club ya está, así que esperemos el desenlace en un par de días", expresó en Denganche.

Algamis reveló que también están conversando con otros equipos. “Hasta que no estén firmadas las cosas, no hay nada. Lo de Watford y Udinese a salió en todos lados. Se está hablando con otros equipos más, pero estamos tratando de cerrar lo que es mejor para el club y para César”, comentó.

Asimismo, agradeció a Universitario por la predisposición de vender a Inga. “El club tuvo la deferencia de aceptar la venta, entiendo que es muy difícil para ellos aceptar la venta de César y están haciendo un esfuerzo”, apuntó.