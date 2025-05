Universitario de Deportes cayó ante Alianza Atlético por 1 a 0 el pasado domingo 11 de mayo. Aunque los reflectores apuntaron a un tenso cruce entre la hinchada y jugadores al final del partido.

Rodrigo Ureña fue uno de los más disgustados ya que los barristas ingresaron al sector del Estadio Monumental donde se encontraban los familiares de los jugadores.

Tras muchos rumores sobre una posible salida del mediocampista chileno del club, decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales.

“Primero que todo, nunca he estado en contra de la presión. Por el contrario, muchos de nosotros, incluyéndome, llegamos en momentos difíciles para la institución con un objetivo grande que era campeonar, objetivo que logramos durante dos años seguidos. Así que no. Jamás mi enojo y rabia fue debido a que ciertos hinchas vayan a exigir resultados“, inició el mensaje.

“Caso distinto fue lo ocurrido el día domingo, donde contrario a lo que se señala, lo hicieron en el estadio, en el sector de las familias, algunas estaban abajo (cancha) pero otras, seguían sentadas en butacas negras, situación de MI FAMILIA”, escribe.

“Yo jamás me pondría por encima del club, porque el día que me toque irme del club me iré con la frente en alto de haber dado todo de mí y haberme entregado por completo, ya que, al igual que ustedes, también quiero ver a Universitario siempre protagonista porque es lo que merece”, finaliza.

