Con el mismo temple que muestra al momento de competir, Gladys Tejeda ha decidido afrontar el enorme reto de dejar la bandera peruana en lo más alto de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tras clasificar a dicha cita en la Zurich Maratón de Sevilla, la expectativa del pueblo peruano es grande hacia nuestra atleta nacional. La experiencia de dos participaciones olímpicas es una gran ayuda. Gladys asegura que el recorrido acumulado será su gran arma para representarnos de la mejor forma en tierras japonesas. Con la humildad de siempre, pero más ambiciosa que nunca, nuestra compatriota deja en claro que, con trabajo y dedicación, no es imposible cumplir su sueño de quedar dentro de las diez mejores en la máxima competencia polideportiva del planeta.

-¿Qué fue lo más complicado con lo que te tocó lidiar en la maratón de Sevilla?

En general creo que me fue muy bien. Logramos lo que habíamos planificado, que era la marca para Tokio 2020. No me dejé influenciar por cualquier factor externo y salí enfocada en hacer las dos horas con veintinueve minutos. Vamos por muy buen camino. Se habla mucho de las keniatas, pero yo había planificado que mi objetivo era hacer mi tiempo, no ganar la carrera. Las keniatas sí buscaban esto último. Yo sabía a lo que iba.

-En comparación a tu participación en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río 2016, ¿en qué sientes que has madurado?

Bueno, en Londres hice un muy bien papel. Además, en el 2011 había sido bronce en los Panamericanos de Guadalajara. Estaba empezando bien. En el Río 2016, quizá no había tanto apoyo, pero quedé como mejor sudamericana. Lo de los Panamericanos fue inolvidable. Quizá el cambio más representativo es que ahora hay mayor interés en esta disciplina y hay una mayor expectativa. Esto debe continuar.

Gladys brindó este jueves una conferencia en de prensa en San Isidro. La atleta se mostró agradecida con el apoyo que viene recibiendo de la gente. (Foto: Koji Castillo)

-¿Consideras que es tu mejor momento como atleta?

Hay que planificar muy bien lo de Tokio. No podemos aventarnos a decir que voy a traer una medalla. Hay que analizar todos los factores. Vamos con tranquilidad.

-Correrás en Sapporo, en donde en esa época del año hay bastante calor. ¿Se van a tomar previsiones respecto a esto?

Claro que sí. Viajará previamente alguien de mi equipo para poder tener en claro a qué clima nos enfrentaremos. Como dices, habrá mucho calor y humedad. Eso va a provocar que se cambien varias cosas en el plan de entrenamiento. Lo importante es que ya conseguí la marca, ahora solo nos queda prepararnos.

Gladys asegura que su experiencia será vital para hacer un buen papel en Tokio 2020. (Foto: GEC)

-¿Cuál es tu objetivo en Tokio 2020?

Todos los atletas olímpicos sueñan con una medalla pero hay que trabajar bastante. El objetivo es estar dentro del Top 10.

-¿Te costó mucho tomar la decisión de prescindir de tu entrenador Rodolfo Gómez?

La verdad que no. Para empezar, el entrenador no es peruano. Además, es una persona de edad, por lo que no puede vivir solo en Huancayo. Se tomó la decisión de que nos ayude mediante los correos mandándonos el plan de entrenamiento. Sin embargo, me di cuenta que eso no funciona. Por ello, a mediados del 2018 comprobé que esta forma de trabajo no dará frutos. Para los Panamericanos de Lima me preparé en Colombia sin él, por ejemplo. Uno como atleta de alto rendimiento necesita que el entrenador esté todos los días. Ahora estamos muy bien con Waldir Ureta. Tengo experiencia y puedo manejar esto.

-¿Cómo manejas le presión de que siempre te exijan cada vez más?

Manteniendo el enfoque. La atención de la prensa no tiene que distraerme ni mucho menos. Más bien me motiva a seguir haciendo las cosas bien. Sobre todo hay que ser muy disciplinado.

-¿Te retirarás después de los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Ahorita lo que necesito es concentrarme totalmente en Tokio. Pero, no te voy a mentir, en algún momento pensé retirarme después de Tokio. No obstante, ahorita tengo el apoyo de las empresas privadas y así es más fácil alcanzar las metas. Creo que vamos a seguir trabajando en esto y ya lo he hablado con mis auspiciadores. Hay objetivos pendientes, como los próximos Juegos Panamericanos que serán en Chile.

-¿Qué harás después del retiro?

Tengo planificado algunos proyectos. Me he dado cuenta que hay mucho talento en nuestro país y me gustaría ayudar a que este se desarrolle de la mejor manera. Quisiera estar cerca de los niños para guiarlos como una entrenadora. Hay mucho material para trabajar en el atletismo, sobre todo en la parte de la sierra.

-¿Es verdad que usas zapatillas con tallas distintas?

Tenía algunos problemas cuando competía, más que todo en el pie izquierdo. A raíz de esto, me hicieron una medición exacta y se llegó a la conclusión de que mis pies miden distintos. Por eso que en Nike, la marca que me auspicia, me hicieron unas zapatillas con diferentes tallas. Y eso ha ayudado bastante. Me siento más liviana y tengo una mayor comodidad.

-¿Vas a competir antes de Tokio 2020?

Vamos a ver. Lo primero ahorita es recuperarme , pero sí estaba viendo que existe la posibilidad de competir en Estados Unidos. Si hago un buen papel en otras competencias previas, eso me puede dar más confianza de cara a Tokio 2020.

