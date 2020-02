Comenzó a rodar el balón en la ciudad de Arequipa con los encuentros de la Copa Perú, a manera distrital en la Liga de Jacobo Hunter. No obstante, la presente fecha sorprendió a más de una institución: dos de ellas fueron Juventud Unida y FBC Olimpia. No obstante, en el encuentro de ambos, ninguno salió como el ganador. ¿Qué pasó?

Juventud Unida derrotó (5-0) a FBC Olimpia, aunque el resultado terminó pasando a un segundo plano. Los dos equipos no completaron con los cuatro jugadores Sub 20 requeridos en campo y ambos perdieron el partido de oficio por un marcador de 3-0 como se encuentra establecido en el reglamento, informó Ciudad del Gol.

La Federación Peruana de Fútbol establece en su reglamento que para esta temporada los clubes de Copa Perú deberán tener en el campo de juego, durante los 90 minutos a cuatro jugadores Sub-20 (Categoría 2000), además de seis jugadores nacidos en el propio departamento.

Juventud Unida y FBC Olimpia no fueron los únicos sancionados en esta jornada. Sport River superó (3-0) a Defensor Grau, pero al final del encuentro también fue sancionado con una derrota de 3-0 porque no tuvo en cancha a sus cuatro jugadores Sub 20.

