Gonzalo Bueno inició con pie derecho el Challenger de Como en Italia, y avanzó a los octavos de final del torneo, tras vencer al argentino Facundo Díaz Acosta.
LEE TAMBIÉN: Ricardo Gareca explica por qué no renovó con la selección peruana y qué hizo Agustín Lozano en las negociaciones
El tenista peruano de 21 años se repuso, tras caer en el primer set por 3-6. Luego, ganó los siguientes parciales con marcadores de 6-3 y 6-4.
Ahora espera otros resultados para conocer a su rival en la próxima ronda de la competición.
MIRA: Ricardo Gareca sobre Carlos Zambrano en la selección peruana: “Te pegaba mal” | VIDEO
Cabe mencionar que esta ira en Italia empezó en Cordenons, donde quedó eliminado en cuartos de final por el español Carlos Taberner en la segunda semana de agosto.
Más adelante, ya el 12 de agosto, cayó en primera ronda del Challenger de Todi ante el kazajo Timofey Skatov.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Selección Peruana: Sorpresas, ausencias y regresos en la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega, en perfecto portugués, tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Gremio | VIDEO
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC