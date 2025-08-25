Gonzalo Bueno inició con pie derecho el Challenger de Como en Italia, y avanzó a los octavos de final del torneo, tras vencer al argentino Facundo Díaz Acosta.

El tenista peruano de 21 años se repuso, tras caer en el primer set por 3-6. Luego, ganó los siguientes parciales con marcadores de 6-3 y 6-4.

Ahora espera otros resultados para conocer a su rival en la próxima ronda de la competición.

Cabe mencionar que esta ira en Italia empezó en Cordenons, donde quedó eliminado en cuartos de final por el español Carlos Taberner en la segunda semana de agosto.

Más adelante, ya el 12 de agosto, cayó en primera ronda del Challenger de Todi ante el kazajo Timofey Skatov.

