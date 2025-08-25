‘El Tigre’ recordó el temperamento del defensor nacional en la cancha, pero también destacó su calidad y jerarquía.
Redacción EC
Redacción EC

Pese a que no lo convocó al Mundial de Rusia 2018, fue una de las piezas clave en el esquema de cuando fue entrenador de la selección peruana.

En el podcast ‘Enfocados’, ‘El Tigre’ recordó algunos pasajes anecdóticos con el ‘Kaiser’, quien siempre se ha caracterizado por un fuerte temperamento en el campo.

Incluso, Jefferson Farfán le hizo recordar la agresión al paraguayo Miguel Almirón, en un duelo de la blanquirroja en Asunción por Eliminatorias.

“Nos mirábamos con el ‘Bocha’ (Santín) y Néstor (Bonillo) y decíamos ‘le tiró un codazo’. Quedábamos medios desorientados porque le habábamos antes de los partidos”, dijo Gareca.

“Se ve que es más fuerte que él, porque te pegaba y te pegaba mal”, añadió Gareca, desatando las risas entre tus entrevistadores de turno.

Por otro lado, destacó también la jerarquía del defensor de Alianza Lima y con amplia experiencia internacional. “Tiene una calidad espectacular. Cuando él jugaba enfocado, es impecable”, dijo.

“Todos los muchachos eran bárbaros. La pasábamos muy bien, se divertían y era llevadera la concentración”, finalizó el estratega argentino.

Gareca no ha descartado dirigir nuevamente a la blanquirroja, que actualmente es conducida por Óscar Ibáñez, tras las malas campañas de Juan Reynoso y Jorge Fossati en estas Eliminatorias.

