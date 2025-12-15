El español Ilia Topuria, doble campeón de la UFC, ha emitido un comunicado este lunes en sus redes sociales en el que asegura que en los últimos meses ha sufrido “situaciones y presiones intolerables”, en las que incluso se le amenaza “con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero” en lo que supone un “intento de extorsión”.

La situación personal que atraviesa Topuria a raíz de la separación de su exmujer, Giorgina Uzcategui, madre de su hija pequeña, le está impidiendo entrenar con regularidad, algo que le ha llevado a no poder defender su corona en este primer trimestre de 2026 y centrarse en el procedimiento judicial por el que espera resolver el conflicto.

A nivel deportivo, ante la imposibilidad de competir de Topuria, la UFC ha decidido montar una pelea en UFC 324 por el título interino de la división.

“En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título. Algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente”, declara Topuria en su comunicado.

“Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos”, subraya.

“Todos ellos están perfectamente documentados -audios, mensajes, testimonios y vídeos- y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente, no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas”, apunta.