Aún no termino este 2019, pero Iván Santillán se convirtió en el primer fichaje oficial de Universitario para la próxima temporada. El lateral izquierdo, quien reconoce que no tuvo el paso soñado por Veracruz en la Liga MX (jugó once ocho partidos), asegura estar ilusionado con defender los colores de un club, del que asegura, son hinchas muchos miembros de su familia. No por nada estuvo con ellos en las tribunas del estadio Monumental en la última fecha del Torneo Clausura, cuando los estudiantiles enfrentaron a Real Garcilaso, su ex equipo. “La ‘U’ es el más grande y su hinchada es espectacular. Ya quiero demostrar en la cancha lo que puedo dar”, nos comenta el zurdo, dejando notar su ansiedad por el esperado debut. Además, deja en claro que su paso por el fútbol azteca lo repotenció futbolísticamente, por lo que dice estar a la altura del reto gigante que tendrá la familia merengue en el 2020: salir campeón después de seis años.

-¿En qué aspectos crees que te repotenció el fútbol mexicano?

En mi estancia en Veracruz, me hizo muy bien el ritmo de competencia. En general puedo decir que aprendí muchas cosas, ya que la Liga MX es muy competitiva. Además, las veces que jugué lo hice bien.

-¿Por qué no tuviste la continuidad que esperabas en Veracruz?

Primero, porque hubieron muchos problemas con mi pase de club a club. Llegué en la primera etapa del torneo, cuando mis compañeros ya habían acabado la pretemporada y habían jugado amistosos. A eso se le suma que fui sin ritmo, porque ya no se jugaba al fútbol peruano desde hace un mes. Me costó en lo físico. Jugué el primer partido y luego tuve una lesión que me impidió jugar ese torneo. En el siguiente alterné varios partidos de titular con el profesor Meza, pero llegó el siguiente entrenador y ya no pude jugar más. Aparte Veracruz tuvo problemas.

Santillán solo pudo marcar un gol en su paso por Veracruz de México. (Foto: AP)

-¿Qué concepto tienes de Gregorio Pérez, nuevo entrenador de Universitario?

Sé que es un técnico con mucha experiencia y mucho cartel en el fútbol de su país. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero cuando me integre al equipo lo podré conocer en persona.

-¿Otros equipos de Lima quisieron ficharte?

Sé que tuve opciones de irme a otros equipos, pero estaba muy contento por cómo me hablaron de Universitario y el gran interés que mostraron hacia mi persona. Además me sedujo los planes que tienen para el 2020.

-¿Cuáles son esos planes que te comentaron?

Universitario es el más grande de Perú, por ello quieren pelear por el título nacional y llegar a la zona de grupos de la Copa Libertadores. Yo, en lo personal, espero adaptarme lo más rápido posible.

Santillán fue figura en su momento con la camiseta del Real Garcilaso. (Foto: GEC)

-¿Eres hincha de Universitario?

Solo te puedo decir que es el más grande del Perú y cuando me llamaron no dudé dos veces en firmar. Estoy muy feliz por cómo me ha recibido la hinchada por las redes sociales. Más que hablar, quiero demostrar en los entrenamientos y en los partidos todo mi agradecimiento hacia ellos.

-¿Te sientes más cómodo jugando como lateral o extremo?

En Real Garcilaso en el 2018 jugué casi toda la temporada como extremo por izquierda. Mientras en el primer torneo con Veracruz jugué de lateral, pero en el siguiente volví a ser extremo. A donde me toque estar daré lo mejor de mí.

-¿Tomas este traspaso a Universitario como un trampolín para llegar a la selección peruana?

Bueno... todos me hacen la misma pregunta y yo lo único que puedo decir que es un tema aparte. Lo primero que debo hacer es trabajar duro y ganarme un lugar en Universitario con mucho esfuerzo.

-¿En algún momento Ricardo Gareca o alguien de su comando técnico se comunicó contigo?

Nunca hablé con nadie de la selección, ni cuando estuve en Garcilaso ni en Veracruz.

-¿Cómo tomas el hecho que la ‘U’ no sale campeón nacional desde el 2013?

Ir a un equipo grande siempre es presión. Pero yo me siento preparado para asumir este reto con gran responsabilidad.

-¿Qué te pareció la última campaña que realizó Universitario en la Liga 1?

Muy bien, la verdad es que sí la seguí bastante. De hecho estuve en el estadio en la última fecha, cuando jugaron ante Garcilaso. Muchos de mi familia son hinchas cremas.

-Serás el reemplazo de Jersson Vásquez, quien hizo bien las cosas. ¿Cómo tomas ese desafío?

Sé de lo que hizo Jersson. Pero, como siempre he dicho, nunca me ha gustado comparar nombres. Yo llegó con la misión de trabajar y hacer mi juego como siento.

-¿Qué la ‘U’ pase por una crisis institucional te hizo dudar en firmar?

No, para nada. Cuando se contactaron conmigo todo fluyo muy rápido.

-¿Ya te has imaginado lo que será jugar un clásico?

Sé lo que es un clásico desde fuera. He visto los partidos y sé que la gente lo vive de forma especial. Va a ser un lindo desafío jugar partidos así.