Toluca vs Pachuca se verán las caras por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX. El conjunto local busca sacar provecho de su gente para obtener un resultado importante que les permita encarar el duelo de vuelta con mayor tranquilidad. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que ha realizado una buena ronda anterior y está convencido de dar el golpe fuera de casa. El partido se jugará este domingo 3 de mayo del 2026 en el Estadio Nemesio Diez, casa de Toluca FC. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Toluca vs Pachuca?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Toluca vs Pachuca comenzará a las 7:15 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:15 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:15 PM

Estados Unidos (ET): 9:15 PM

Toluca vs Pachuca EN VIVO por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Nemeseio Diezz.

¿Dónde ver Toluca vs Pachuca EN VIVO?

La transmisión del partido Toluca vs Pachuca estará disponible en Azteca 7, Canal 5 y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Toluca vs Pachuca EN VIVO por cuartos de final ida de Liga MX?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX República Dominicana 9:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX El Salvador 7:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX Guatemala 7:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX Honduras 7:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX Nicaragua 7:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX Panamá 8:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX México 7:15 p.m. TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX Estados Unidos 9:15 p.m. TUDN FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs Pachuca por Liga MX

Fecha : Domingo 3 de mayo del 2026.

: Domingo 3 de mayo del 2026. Partido : Toluca vs Pachuca

: Toluca vs Pachuca Horario : 7:15 p.m. hora de México.

: 7:15 p.m. hora de México. Canal : Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Estadio: Nemesio Diez.

Cómo llegan Toluca vs Pachuca al duelo por Liga MX

Toluca llega a este partido tras haber quedado en quinto lugar en la ronda preliminar y cerrar una campaña bastante regular. Ahora, el cuadro local buscará una victoria en casa que le permita encarar la vuelta con mayor tranquilidad.

Por su parte, Pachuca finalizó en el cuarto lugar en la ronda anterior y encara este compromiso con la confianza de lograr una victoria clave en el Nemesio Diez, donde ya ha tenido buenas presentaciones. Con ello, buscarán definir la llave de local en la próxima semana.