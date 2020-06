No es lo mismo con público que sin público, ni es lo mismo con cánticos que con parlantes. Simplemente no es el mismo fútbol. No es el mismo Cristiano Ronaldo, tampoco el mismo Lionel Messi ni mucho menos el mismo Antoine Griezmann. En medio de la pandemia, el regreso de los mejores torneos en Europa se ha convertido en una especie de píldora para el dolor de cabeza, pero que no termina de quitarnos una migraña sin ‘futbolitis’ de casi tres meses.

Sí, puede que estén los jugadores sobre el campo de juego, pero el espectáculo es como ver una película en Netflix y no en el cine. ¿Por qué mejor entonces no verlo más tarde y grabarlo en el deco?

El fútbol es una pasión con la que vivimos en el día. No solo dentro del estadio, sino fuera de este para conversarlo con un par de amigos tomando , ¿por qué no?, un par de cervezas.

El análisis, el comentario de las partes, el seguimiento matutino en las webs como redes sociales y la tabla de posiciones, todo se convierte en un estado de trance que nos aleja del día a día, para pensar solo en un juego de 90 minutos.

Sin embargo, ahora, sin todos esos hinchas en sus asientos como nosotros estando las 24 horas en casa para no contagiarnos del COVID-19, ¿la fiesta del deporte rey sigue siendo la misma en esta “nueva normalidad”? Definitivamente no.

Hay menos ruido en el escenario, las conversaciones han pasado a un segundo plano y los futbolistas parece que recién hubiesen llegado al evento. Ni los ruidos en los parlantes de cada estadio, para simular el clamor de la tribuna, logran nivelar esta ausencia que tenemos en las tribunas.

Este es y será el juego que nos queda hasta el final de esta temporada. Es más que seguro que la calidad mejorará en las próximas jornadas, con mayor cantidad de partidos para las estrellas de la Bundesliga, LaLiga, Serie A y Premier League, aunque también necesitamos de ese extra que teníamos con los llenos totales de parte de los asistentes a los estadios. Esa sensación no podrá irse así veamos piruetas en el campo de juego.

¿Habrá una forma de reinventarlo? No lo sé, quizás otros ángulos de las cámaras, pero parece necesario encontrar una fórmula para que la pasión regrese.

Como cualquier otra persona, me puedo emocionar con una jugada de Messi o Cristiano Ronaldo, con la sociedad de Salah y Mané que ahora regresan con la Premier League. Pero también necesitamos esa sensación de que es hora del partido y no existe otra cosa que pensar en ese momento más que el fútbol.

El balompié ha regreso a nuestros televisores, pero aún seguimos en una etapa de adaptación. No es lo mismo, pero toca acostumbrarnos a lo que tenemos en la actualidad.

