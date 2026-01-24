Novak Djokovic continúa agigantando su leyenda. Esta vez, el tenista serbio volvió a escribir una nueva página dorada en su carrera tras alcanzar las 400 victorias en los torneos de Grand Slam. Además, igualó el récord de Roger Federer como el jugador con más victorias en el Australia Open.

El 10 veces campeón en Melbourne derrotó este sábado a Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6(4), en dos horas y 44 minutos de partido. Así, avanzó a la cuarta ronda sin ceder un solo set.

Con ello, ‘Nole’ ya es el tenista que más partidos ha ganados en torneos de Grand Slam. Registra 101 triunfos en Roland Garros, 102 en Wilmbledon y 102 en el Abierto de Asutralia. Incluso, podría batir la marca de Federer si gana un partido más en este último certamen.

Si vamos a los números, Djokovic registra 102 victorias y 10 derrotas en el Australia open e igualó el récord de triunfos de Federer (102-15). Rafanel Nadal (77-16), Stegan Edberg (56-10) y Andy Murray (51-15) están muy debajo del serbio.

En la siguiente ronda, Djokovic enfrentará al checo Jakub Menšík, quien venció al estadounidense Ethan Quinn con parciales de 6-4, 7-6(5) y 6-1. Aquí, la marca de Federer puede quedar atrás para siempre.