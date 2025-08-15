Partidos de hoy, sábado 16 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en Perú (Liga 1), Colombia (Liga Bet Play), España (LaLiga), Francia (Ligue 1), Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, viernes 15 de agosto
Perú - Primera División
- 13:00 | Alianza Universidad vs Los Chankas - Liga 1 Max
- 15:15 | UTC vs Juan Pablo II College - Liga 1 Max
- 17:30 | Binacional vs Sporting Cristal - Liga 1 Max
- 20:00 | Alianza Lima vs ADT - Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 6:30 | Aston Villa vs Newcastle United - ESPN, Disney+
- 9:00 | Brighton & Hove Albion vs Fulham - ESPN, Disney+
- 9:00 | Sunderland vs West Ham United - Disney+
- 9:00 | Tottenham Hotspur vs Burnley - Disney+
- 11:30 | Wolverhampton Wanderers vs Manchester City - Disney+
España - La Liga
- 12:30 | Mallorca vs Barcelona - ESPN2, Disney+
- 14:30 | Deportivo Alavés vs Levante - DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 | Valencia vs Real Sociedad - DIRECTV Sports, DGO
Francia - Ligue 1
- 10:00 | Lens vs Olympique Lyonnais - Disney+
- 12:00 | Monaco vs Le Havre - Disney+
- 14:05 | Nice vs Toulouse - Disney+
Alemania - Supercopa de Alemania
- 13:30 | Stuttgart vs Bayern München - ESPN, Disney+
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 | Tondela vs Famalicão
- 12:00 | Vitória Guimarães vs Estoril - GOLTV
- 14:30 | Estrela vs Benfica - GOLTV
Alemania - Copa de Alemania
- 6:00 | Pirmasens vs Hamburger SV - Disney+
- 8:30 | Hemelingen vs Wolfsburg - Disney+
- 8:30 | Eintracht Norderstedt vs St. Pauli - Disney+
- 8:30 | Sandhausen vs RB Leipzig - Disney+
- 11:00 | Energie Cottbus vs Hannover 96 - Disney+
- 11:00 | Sportfreunde Lotte vs Freiburg - Disney+
Italia - Copa Italiana
- 11:00 | Venezia vs Mantova
- 11:30 | Como vs Südtirol - DIRECTV Sports
- 13:45 | Cagliari vs Virtus Entella - DIRECTV Sports
- 14:15 | Cremonese vs Palermo
Argentina - Superliga Argentina
- 12:15 | Platense vs San Lorenzo - ESPN Premium, Disney+
- 14:15 | Huracán vs Argentinos Juniors - TNT Sports
- 16:30 | Rosario Central vs Deportivo Riestra - TNT Sports
- 18:30 | Vélez Sarsfield vs Independiente - ESPN Premium, Disney+
Chile - Primera División
- 14:00 | Colo-Colo vs Universidad Católica - max, TNT Sports
- 17:30 | O’Higgins vs Cobresal - max chile, TNT Sports
Colombia - Primera A
- 15:00 | La Equidad vs Llaneros - RNC, Win Sports
- 17:15 | Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó - RNC, Win Sports
- 19:30 | Atlético Nacional vs Fortaleza CEIF - RNC, Win Sports
Ecuador - Primera A
- 14:00 | Mushuc Runa vs Aucas - Canal del Fútbol, Zapping
- 16:30 | Universidad Católica vs Libertad - Canal del Fútbol, Zapping
- 19:00 | Independiente del Valle vs Orense - Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División
- 13:00 | Sportivo Ameliano vs Sportivo Luqueño - Tigo Sports
- 16:30 | Guaraní vs Cerro Porteño - Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 11:00 | Juventud vs Miramar Misiones - Disney+, VTV+
- 13:30 | Liverpool vs Wanderers - Disney+, VTV+
- 16:00 | Nacional vs Progreso - Disney+, VTV+
