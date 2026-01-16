El peruano Joao Grimaldo empiezó con buen pie en su nuevo club el Sparta Praga de la República Checa ya que, pese a que su equipo perdió 1-0 en el amistoso jugado contra el Malmö, pudo demostrar su calidad dentro del campo.

El ingreso de Grimaldo se produjo al minuto 76 y apenas ingresó, mostro buena técnica y pases en profundidad para sus compañeros en ataque.

Grimaldo comandó la generación de juego y no desentonó en su primer encuentro con la camiseta de uno de los mejores clubes de Chequia. Incluso, al ingresar recibió la cinta de capitán, lo que demuestra que en poco tiempo se va ganando la confianza del técnico.

Tras sumar sus primeros minutos, ahora Grimaldo buscará consolidarse poco a poco con el objetivo de ganarse el titularato.

El encuentro entre Sparta Praga y Malmö de Suecia se jugó en Marbella, España, y forma parte de la pretemporada que el club hace antes del arranque del torneo.