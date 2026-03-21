Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Joao Grimaldo sobre Mano Menezes: “Espero que apoye a los nuevos en la selección”. (Foto: Getty Images)
Joao Grimaldo sobre Mano Menezes: “Espero que apoye a los nuevos en la selección”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Joao Grimaldo fue uno de los primeros en llegar a Lima para ponerse bajo las órdenes de Mano Menezes, técnico de la selección peruana, de cara a los amistosos contre Senegal y Honduras. El futbolista de Sparta Praga se refirió al nuevo proceso que inicia con el entrenador brasileño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.