Joao Grimaldo fue uno de los primeros en llegar a Lima para ponerse bajo las órdenes de Mano Menezes, técnico de la selección peruana, de cara a los amistosos contre Senegal y Honduras. El futbolista de Sparta Praga se refirió al nuevo proceso que inicia con el entrenador brasileño.

Si bien no conoce personalmente a Menezes, el delantero de Sparta Praga espera que el nuevo técnico de la Bicolor se la juegue por los nuevos y que es un entrenador ideal para asumir esta función.

"Por lo que estuve escuchando, es buen entrenador. Muy disciplinado, le va a venir muy bien a la selección. Aún no hablo con él, pero espero que nos apoye a los nuevos, y nosotros siempre vamos a dar lo mejor”, expresó.

🎙️Joao Grimaldo: "No he podido hablar con el profe todavía, pero espero que apoye a los nuevos porque vamos a dar lo mejor. Nos va venir bien tenerlo de técnico. Estoy contento en Europa"#L1Radio



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Asimismo, aseguró que el grupo está mentalizado en dar lo mejor en los amistosos. “En esta convocatoria hay bastantes jóvenes, caras nuevas y caras que ya estaban. A dar lo mejor”, agregó.

Por último, habló de su relación con Oliver Sonne, con quien comparte equipo en Sparta Praga. “Sonne es mi ‘causa’, ahí somos ‘los peruanitos’ como se dice. [...] Si nos va a tocar estar en la selección juntos, yo creo que nos vamos a entender de la mejor manera”, sentenció.

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