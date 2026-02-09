Rafael Guzmán se perfila como líder del recambio y apunta alto con la selección

Rafael Guzmán mostró confianza y madurez al referirse a su presente y a la posibilidad de convertirse en uno de los referentes de la nueva generación de la selección peruana.

El futbolista recientemente transferido al Betis de España por Universitario, aseguró que se siente plenamente preparado para asumir un rol protagónico cuando llegue el momento del recambio.

“Si en algún momento me tocara liderar el recambio estoy preparadísimo, porque justamente para eso me preparo, tengo que dejar el nombre de Perú en alto”, señaló Guzmán, dejando en claro su compromiso con la camiseta nacional y su ambición.

✅ EN VIVO RAFAEL GUZMÁN EN HDM 🔥



"Si en algún momento me tocaría liderar el recambio estoy preparadísimo, tengo que dejar el nombre de Perú en alto. Riveros y Di Benedetto son los que más me ayudaron"#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/xJV3QxOnmH pic.twitter.com/xreBkznQd4 — L1MAX (@L1MAX_) February 9, 2026

El jugador también destacó el respaldo que ha recibido de compañeros con mayor trayectoria, a quienes considera claves en su proceso de formación dentro del plantel.

“Riveros y Di Benedetto son los que más me ayudaron”, añadió, reconociendo el acompañamiento de los futbolistas más experimentados, tanto dentro como fuera del campo.