A 12 años del grave accidente de esquí que cambió para siempre la vida del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, su esposa Corinna Schumacher publicó un emotivo mensaje que volvió a resonar entre los fanáticos del automovilismo. En la publicación difundida en las cuentas oficiales del piloto, Corinna afirmó: “Extraño a Michael todos los días… pero Michael está aquí; diferente, pero aquí”, destacando el amor y la fortaleza que aún percibe en él a pesar de las secuelas que dejó aquel episodio.

El accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2013 cuando Schumacher esquiaba en los Alpes franceses y sufrió un golpe severo en la cabeza tras chocar con una roca fuera de pista. Las lesiones craneales obligaron a múltiples intervenciones quirúrgicas y a un largo periodo de coma, y desde entonces su estado de salud ha sido cuidadosamente protegido por su familia, con un hermetismo absoluto sobre detalles médicos oficiales.

Corinna, quien ha estado al frente del cuidado y la atención médica de Schumacher en su casa adaptada para tal fin, subrayó en su mensaje el impacto que el piloto continúa teniendo en su entorno: “No solo lo extraño yo, sino también nuestros hijos y toda la familia”, palabras que reflejan la carga emocional que mantiene al legendario expiloto en la memoria de quienes lo aman.

Desde hace más de una década, la familia ha mantenido un círculo muy reducido de acceso al campeón alemán, dejando sólo fragmentos de información al público y preservando la intimidad de Schumacher. A través de gestos como este mensaje de Corinna, su historia sigue tocando a seguidores de todo el mundo, recordando no solo su legado deportivo, sino también la compleja realidad que vive fuera de las pistas.