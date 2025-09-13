¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford? Saúl “Canelo” Álvarez afronta el sábado uno de sus mayores desafíos frente al estadounidense Terence Crawford, en un combate con grandes implicaciones para los legados de dos de los mejores boxeadores de su generación.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, un recinto para 65.000 aficionados, se convertirá por primera vez en ring de boxeo para hospedar este choque entre dos púgiles que han dominado divisiones enteras.

Mira a qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford el sábado 13 de septiembre desde Las Vegas. / FAYEZ NURELDINE

"Canelo“, la gran máquina de hacer dinero del boxeo actual, es el monarca indiscutido del peso supermediano mientras Crawford ostentó todos los cinturones del superligero y welter.

Ambos se presentarán en el estadio de los Raiders de la liga de football americano (NFL) con un registro conjunto de 108 combates sin haber sufrido ni un solo nocáut.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford HOY?

La hora de la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por la disputa de cuatro cinturones está programado para las 10:00 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 8:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Bolivia: 10:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 10:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Paraguay: 11:30 p.m.

Uruguay: 11:30 p.m.

Brasil: 11:30 p.m.

España: 4:30 a.m. (domingo 14 de septiembre)

WILD STAT. Canelo Álvarez and Terence Crawford have combined for nearly 800 rounds over 108 matches, and neither fighter has EVER been officially knocked down.



We could see history on Saturday 👀#CaneloCrawford

LIVE only on Netflix

Saturday September 13

9 PM ET | 6 PM PT pic.twitter.com/QBKVj5IHUE — Netflix Sports (@netflixsports) September 11, 2025

¿Cuándo juega pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se disputará este sábado 13 de septiembre del 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.