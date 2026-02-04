Un lujo total: Estos son los precios de las entradas para el Super Bowl 2026

A pocos días del Super Bowl LX, el duelo que enfrentará en California a los New England Patriots y los Seattle Seahawks exhibe cifras que confirman, una vez más, su condición de espectáculo incomparable. Este viernes, las entradas para el partido más esperado de la NFL oscilan entre los 5.500 y los 52.650 dólares, montos que muestran el voraz apetito del mercado por un asiento en la gran cita deportiva estadounidense.

El encuentro está programado para el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, un moderno escenario de 68.500 localidades que desde 2014 alberga a los San Francisco 49ers. Como cada año, el estadio se convierte en epicentro de un fenómeno que trasciende el deporte: música, celebridades, cifras desorbitantes y una fiebre que desborda cualquier expectativa.

Las variaciones en los precios dependen de la plataforma y de la ubicación. En Ticketmaster, por ejemplo, el boleto más accesible se ubica en la zona alta de una de las esquinas del estadio y se ofrece por 5.904 dólares. En el extremo contrario, un asiento VIP a pocos metros del campo asignado a los Patriots alcanza los 52.650 dólares, consolidándose como uno de los más costosos del portal.

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. (Foto: Getty Images)

El mercado secundario también juega su propio partido. En StubHub, la reventa más económica parte en 6.120 dólares, mientras que el sector premium del lado de los Seahawks llega a 36.431 dólares. TickPick, otra de las plataformas consultadas, ofrece tickets desde 5.649 dólares hasta picos de 32.815 dólares, con un promedio cercano a los 8.200 dólares, cifra solo superada por el Super Bowl LVIII disputado en Las Vegas en 2024.

Las comparaciones históricas ayudan a dimensionar el fenómeno. El año pasado, a la misma distancia del Super Bowl LIX disputado en Nueva Orleans, el promedio rondaba los 8.076 dólares. Y si se retrocede a los orígenes del evento, el contraste es abismal: en 1967, la primera edición del Super Bowl vendió entradas a 12 dólares, equivalentes hoy a poco más de cien. El punto de quiebre ocurrió en 2009, cuando por primera vez el precio medio superó los mil dólares, dando inicio a una escalada que en los últimos quince años se disparó hasta bordear los diez mil por boleto.

En Santa Clara, Patriots y Seahawks reeditarán el electrizante Super Bowl XLIX de 2015, recordado por una de las jugadas más icónicas en la historia del campeonato: la interceptación de Malcolm Butler a Russell Wilson, a una yarda de la zona de anotación, que selló el 28-24 para New England. Diez años después, el duelo vuelve a escena con boletos más caros, un mercado más voraz y la misma expectativa por un guion que, como suele ocurrir, promete escritura épica.