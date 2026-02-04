Escuchar
(2 min)
Estos son los precios de las entradas para el Super Bowl 2026. (Foto: Agencias)

Estos son los precios de las entradas para el Super Bowl 2026. (Foto: Agencias)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estos son los precios de las entradas para el Super Bowl 2026. (Foto: Agencias)
Estos son los precios de las entradas para el Super Bowl 2026. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

A pocos días del Super Bowl LX, el duelo que enfrentará en California a los New England Patriots y los Seattle Seahawks exhibe cifras que confirman, una vez más, su condición de espectáculo incomparable. Este viernes, las entradas para el partido más esperado de la NFL oscilan entre los 5.500 y los 52.650 dólares, montos que muestran el voraz apetito del mercado por un asiento en la gran cita deportiva estadounidense.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Un lujo total: Estos son los precios de las entradas para el Super Bowl 2026
Polideportivo

Un lujo total: Estos son los precios de las entradas para el Super Bowl 2026

‘Shapers’, el silencioso oficio que convirtió al Perú en una potencia en la fabricación de tablas de surf
Historias

‘Shapers’, el silencioso oficio que convirtió al Perú en una potencia en la fabricación de tablas de surf

“Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”
ECData

“Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”

“Si Buse llega bien, algo puede pasar”: Cómo está Nacho y cuál es el plan para la hazaña ante Alemania en la Davis
DT

“Si Buse llega bien, algo puede pasar”: Cómo está Nacho y cuál es el plan para la hazaña ante Alemania en la Davis