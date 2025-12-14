John Cena, una de las figuras más icónicas de la lucha libre, ha acumulado una impresionante fortuna durante su exitosa carrera, tanto en la WWE como en otras facetas de su vida profesional. Según diversas fuentes, Cena ha alcanzado un patrimonio estimado de $80 millones de dólares gracias a sus contratos con la WWE, su incursión en el cine, y otros negocios personales. A lo largo de los años, Cena ha logrado diversificar sus ingresos y seguir expandiendo su influencia más allá del cuadrilátero.

En cuanto a su carrera en la WWE, Cena se convirtió en un rostro representativo de la compañía, acumulando múltiples campeonatos mundiales, y siendo parte esencial de su renacimiento en los años 2000. Sin embargo, a pesar de sus logros, Cena ha comenzado a reducir su presencia en los eventos de la lucha libre en los últimos años. Esta decisión de dar paso a una nueva generación de luchadores le permitió diversificar aún más su carrera hacia la actuación y otros emprendimientos.

Su incursión en el cine ha sido clave en el aumento de su fortuna. Películas como “Rápidos y Furiosos 9” y “El Escuadrón Suicida” le han permitido consolidarse como una estrella de Hollywood. A pesar de no haber sido inicialmente considerado un actor de renombre, Cena ha logrado hacerse un nombre en la industria cinematográfica, participando también en programas de televisión y trabajando como embajador de varias marcas.

Además de su carrera en el entretenimiento, Cena también ha sabido invertir en negocios privados y patrocinios, lo que ha ayudado a incrementar su riqueza. Aunque la estrella de la WWE ha disminuido su actividad en los cuadriláteros, su herencia cultural y su estatus como ícono global aseguran que continuará siendo una figura importante en el mundo del espectáculo, mientras disfruta de su retiro bien ganado.