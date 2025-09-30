Surf: Olas Perú presentará Plan de Sostenibilidad para la acción climática en Miraflores.

Olas Perú, la primera escuela de surf carbono neutral del mundo, presentará este jueves 2 de octubre su Plan de Sostenibilidad 2025-2028 para la acción climática en nuestro país. La ceremonia tendrá lugar en la Municipalidad de Miraflores.

El Plan de Sostenibilidad es una hoja de ruta que reafirma el compromiso de Olas Perú con la acción climática y la promoción del surf como motor de desarrollo sostenible en el Perú.

En el evento se presentarán los cinco pilares que guiarán las acciones de Olas Perú hacia el 2028: Acción climática, economía circular, conservación de ecosistemas, educación ambiental y colaboración con la cadena de valor.

La cita va desde las 10:30 a.m. en el Palacio Municipal de Miraflores. A la reunión también acudirán distintas autoridades, como Carlos Canales, alcalde de Miraflores; Luciana Visnevski, directora de Green Initiative; Roberto Meza, embajador global de WSCN; y Silvana Pastorelli, directora de Olas Perú.

La presentación del Plan de Sostenibilidad también es una invitación a tomar conciencia y acción climática, pues marcará un hito en la historia del sur y la sostenibilidad en el país.



