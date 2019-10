Cada vez que un runner sale a correr es importante que tome las precauciones del caso, como tomar un desayuno nutritivo, dormir un mínimo de 6 a 8 horas pero, sobre todo, tener un plan de entrenamiento y realizarse un chequeo previo, para así conocer si tiene alguna dolencia, lo que ayudará a evitar las temidas lesiones. Por eso, antes de correr y de participar en los Entel Challenge, es importante hacerse un examen médico y conocer cuál es el estado de nuestro cuerpo.

Las instalaciones del hotel Meliá fueron escenario para que 50 corredores intercambien experiencias y, además, tengan una charla sobre fisioterapia, a cargo de Claudia Saldaña, de Fisio 42, sobre lo fundamental que es para los runners someterse a una evaluación previa.

“Es muy importante la prevención ya que las fatigas musculares suceden no solo por correr, sino por el estrés laboral y carga familiar, entonces el ácido láctico se acumula y ocurren lesiones en la espalda y gemelos. También las lesiones de fascitis plantar y periodontitis. Lo ideal es asistir al fisioterapeuta dos veces por semana y, sobre todo, cuando tengan esa carga o pesadez pequeña, no cuando el dolor es más grande. Evitar las lesiones antes de y no luego, para que no dejen de correr”, dijo.

Asimismo, los asistentes pudieron conocer un poco más acerca de una correcta pisada al correr, gracias al test de Asics, y participaron de un sorteo donde hubo más de un ganador de productos como Sporade, Snap Perú, All Running, entre otros.

“Este evento permitió, además de pasar un momento ameno, motivar a los corredores, ver su crecimiento y compromiso. Invitamos a la gente a seguir participando y que contagien al familiar, al amigo, ya que el correr te divierte, te desestresa, te cura, además incentivar a la vida saludable. El corazón de estos challenges es que permiten que puedas correr en cualquier lugar”, detalló Nathaly Bejarano, representante de Sportafolio.

Al finalizar el evento, algunos corredores nos contaron sus experiencias en el Entel Challenge Conquista tu Tiempo, así como la importancia de estos desayunos que hace posible que la comunidad de running en Perú siga creciendo, tenga visibilidad y rol más activo.

“Definitivamente ha sido una reunión muy enriquecedora, he conocido gente que comparte la misma pasión y eso te ayuda a motivarte, que no hay “pero” para salir a correr según el lugar donde estés. En el Entel Challenge Conquista tu Tiempo junté mi plan de entrenamiento con los minutos de intensidad que piden y así completar el desafío”, nos contó Gabriel Ciquero de Intense Running.

Estos retos que se presentan a lo largo del año, ya cuentan con más de 6 mil participantes en promedio. El nuevo y último reto del 2019 tendrá como eje principal, ya no el kilometraje y minutos que puedan acumular los participantes sino los premios. Cada kilómetro acumulado equivale a una posibilidad de entrar al sorteo y ganar.

Mantente alerta que dentro de poco iniciarán las inscripciones del último desafío del año ¿te animas a participar?

El Dato

►En el Entel Challenge Conquista tu Tiempo se registró más de 9 mil horas de ejercicio.