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Resumen

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La ansiedad, los nervios y la presión aparecen antes de toda gran carrera. Aprender a manejarlos también forma parte de la preparación. (Foto: Julio Reaño/GEC)
La ansiedad, los nervios y la presión aparecen antes de toda gran carrera. Aprender a manejarlos también forma parte de la preparación. (Foto: Julio Reaño/GEC)
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Por Diego Ballón

Los días previos a una maratón se viven distintos. El entrenamiento prácticamente ya concluyó, pero la mente no tiene descanso. El corredor repasa ritmos, imagina la ruta, revisa el reloj una y otra vez y se pregunta si realmente está listo para enfrentar los 42 kilómetros.