Perú Trail Series, el campeonato de trail running más importante del país, inicia una nueva temporada con una suma de 39 mil soles, una apuesta histórica en favor de la igualdad deportiva.

La temporada se desarrollará entre noviembre y abril, con cuatro fechas oficiales y la gran final en la Reserva Nacional de Paracas.

La primera jornada se realizará en el Santuario de Amancay en Pachacamac, este 15 de noviembre, y se esperan más de 1,200 corredores en partida, desde las categorías infantiles hasta la mayor distancia de 35 kilómetros.

Este año, el Perú Trail Series incorpora el proyecto “Héroes Nacionales”, iniciativa que busca empoderar a niños a través del trail running, inspirado en los chasquis y los valores del deporte andino. La organización apoyará la participación de menores de la asociación Ayllu Ccanto (Cusco).

Además, continuarán las acciones ambientales e integradoras “Corre & Limpia”, impulsando el cuidado de los circuitos naturales y el compromiso de la comunidad con el territorio que se recorre y el cuidado del medio ambiente.

Calendario oficial 2025/26

Fecha 1 — Pachacamac: 15 de noviembre

Fecha 2 — Calango: 17 de enero

Fecha 3 — Asia: 14 de marzo

Gran Final — Paracas: 25 de abril

Distancias: 2K Kids, 6–9K, 10–14K, 20–24K y 30–35K.

Calendario actividades adicionales Perú Trail Series:

08 noviembre: Corre & Limpia

10 enero: Corre & Limpia

07 marzo: Corre & Limpia

