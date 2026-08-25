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Resumen

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Elegir bien el equipamiento puede marcar la diferencia entre correr con comodidad y sumar molestias innecesarias. (Foto: Magnific)
Elegir bien el equipamiento puede marcar la diferencia entre correr con comodidad y sumar molestias innecesarias. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Para un runner que empieza a equiparse, el mercado puede resultar abrumador. Zapatillas con distintas tecnologías, relojes que prometen medirlo todo, aplicaciones con planes personalizados y una larga lista de accesorios compiten por convertirse en la próxima compra. Sin embargo, tener más tecnología no necesariamente significa correr mejor.