Hubo un tiempo en que en ese puesto hasta sobraban nombres para arrancar. Ricardo Gareca siempre ubica a un jugador como delantero central, pero hoy vive un dilema. A menos de un mes del partido contra Chile, nadie tiene ese puesto asegurado. La pizarra del argentino ya tiene varios nombres que pueden asumir ese papel.

Paolo Guerrero, capitán, goleador y dueño de la ‘9’, está lesionado hasta fines de año. Su reemplazo, Jefferson Farfán, no tiene equipo desde julio, que acabó su contrato con el Lokomotiv ruso. Para colmo, Raúl Ruidíaz, su habitual tercera opción, cumple con una cuarentena obligatoria, que acabará al filo de la convocatoria del ‘Tigre’ (el viernes 30 de octubre).

Estos dos últimos futbolistas pelean el puesto como único atacante en la siguiente jornada de Eliminatorias aunque su presente los aleja de la alta competencia. A Ricardo Gareca no le quedaría más opción que recurrir a alguien más que este par disponible para que juegue en la zona ofensiva.

En teoría, Yordy Reyna sube sus chances de poder jugar. Eso sí, aún existe incertidumbre si tendrá el permiso del DC United. Como buena noticia, la temporada regular acaba un día antes de la fecha FIFA (lunes 9 de noviembre) y el equipo capitalino tiene grandes chances de quedar eliminado de manera prematura.

Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz llegarán casi sin partidos oficiales jugados para la siguiente fecha doble de Eliminatorias. (Foto: REUTERS/Guadalupe Pardo)

Aldair Rodríguez asoma para tener una opción en Santiago o en nuestro Estadio Nacional. Con dos días de entrenamientos, arrancó de titular en el América de Cali colombiano y su presencia en el exterior le dan más bonos para ser considerado. Su nula experiencia siquiera en selecciones menores puede jugar en su contra.

Con menor posibilidad, pero ya considerados, aparecen Matías Succar y Alex Valera, quien cumple también dos semanas de aislamiento social. Finalmente, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño siguen anotando en el exterior, pese a que la Bicolor aún la ven desde muy lejos. Ricardo Gareca tiene la última palabra.

- JEFFERSON FARFÁN -

En sus últimas semanas con 35 años, la ‘Foquita’ es, a ojos cerrados, la primera opción de reemplazo para Paolo Guerrero desde hace tres años. El ex Alianza Lima no vive su mejor presente al no contar con club, y alguna vez el ‘Tigre’ lo marginó por el mismo motivo. A fines de 2016, era jugador libre y no fue considerado en gran parte de las Eliminatorias. Con la siguiente fecha FIFA tan cerca, parece poco probable que su situación mejore de forma notable.

Jefferson FARFÁN 35 años Club en 2020 Lokomotiv (RUS ) / Sin equipo Partidos / Goles en clubes 2020 3 / 1 Partidos / Goles selección 97 / 26 Debut en selección 2003

Jefferson Farfán es el goleador histórico de Perú en Eliminatorias con 16 anotaciones. (Foto: AFP)

- RAÚL RUIDÍAZ -

En plena cuarentena, la ‘Pulga’ dejará el aislamiento en la última semana de octubre. A falta de confirmarse una nueva prueba, el dilema será si regresará o no a Seattle para jugar por su club. El Sounders jugará la fase final de la MLS, pero ha perdido a su goleador en la recta definitiva de la primera etapa. Es el atacante peruano con más ritmo. El comando técnico espera que las dos semanas de para por temas de salud no afecten el tema físico más de lo necesario.

Raúl RUIDÍAZ 30 años Club en 2020 Seattle Sounders (USA) Partidos / Goles en clubes 2020 16 / 9 Partidos / Goles selección 45 / 4 Debut en selección 2011

Tres de los cuatro goles de Raúl Ruidíaz en la selección peruana fueron anotados en 2016, cuando aún pertenecía a la 'U'. (Foto: Twitter @SeleccionPeru)

- YORDY REYNA -

Sin mucho éxito de cara al gol, Yordy Reyna también llega con varios partidos encima. Actualmente, espera ganar un lugar en el DC United, su flamante equipo en la MLS, y así convencer a Ricardo Gareca que es la mejor opción en nuestra delantera. Por ahora, es cuarto en su lista de probabilidades y debe resolver su llegada a nuestro país en noviembre.

Yordy REYNA 27 años Clubes en 2020 Vancouver Whitecaps (CAN) / DC United (USA) Partidos / Goles en clubes 2020 14 / 1 Partidos / Goles en selección 28 / 2 Debut en selección 2013

Yordy Reyna hizo su debut dos meses después de jugar en la selección Sub 20 en 2013. (Foto: Fernando Sangama)

- ALDAIR RODRÍGUEZ -

La última vez que Ricardo Gareca hizo jugar a un delantero del torneo local fue en el 2017, con Alexander Succar. Este detalle le quitaba oportunidades a que Aldair Rodríguez, aún en Binacional, pueda jugar. Ahora en América de Cali, el atacante se convierte en una potente alternativa para la tercera y cuarta fecha de Eliminatorias. Nunca antes ha jugado en alguna selección nacional.

Aldair RODRÍGUEZ 26 años Clubes en 2020 Binacional / América de Cali (COL) Partidos / Goles en clubes 2020 13 / 7 Partidos / Goles en selección 0 / 0 Debut en selección No debuta

👹 Estas camisetas representan una gran historia llena de pasión ❤️#VamosEscarlatas pic.twitter.com/4RgPdcnanD — América de Cali (@AmericadeCali) October 19, 2020

- ALEX VALERA -

Sus movimientos en la cancha, evidentemente aprendidos en su paso por el fútbol playa, sorprendieron a más de uno. Con menos de un año desde su debut en Primera División y peleando el descenso con Deportivo Llacuabamba, Ricardo Gareca le dio la chance de integrar un seleccionado patrio. Un positivo en la prueba de COVID-19 lo dejó sin chances de, al menos, salir en banca ante Brasil. En donde sí lo hizo fue en Paraguay, con la ‘9’ en la espalda.

Alex VALERA Club en 2020 Deportivo Llacuabamba Partidos / Goles en club 2020 14 / 7 Partidos / Goles en selección 0 / 0 Debut No debuta

Alex Valera jugó la Copa América de Fútbol Playa en 2018. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

- GIANLUCA LAPADULA -

Su nombre suena a película repetida, pero es el único delantero en el fútbol europeo de primer nivel que podría ser llamado en Perú. Con 30 años, seis menos que Farfán y Guerrero, el atacante ha dado luces de buscar su llamado con un llamativo tatuaje y unas declaraciones. Lo importante es que tenga el DNI peruano, pues sin eso es imposible hacer realidad esas pretensiones.

Gianluca LAPADULA 30 años Clubes en 2020 Lecce (ITA) / Benevento (ITA) Partidos / Goles en clubes 2020 19 / 7 Partidos / Goles en selección 0 / 0 Debut en selección No debuta

Gianluca Lapadula ya jugó por la selección adulta de Italia. (Foto: AFP)

- SANTIAGO ORMEÑO -

Nieto de Walter, quien jugó de arquero por la selección hace siete décadas, el atacante del Puebla mexicano ya mostró su deseo de vestir la bicolor. Lo hizo luego de que Ricardo Gareca diga públicamente que la selección es para quienes quieran estar. De buena temporada en la Liga MX, pasó casi desapercibido luego de su corto paso por el fútbol peruano en 2019.

Ssntiago ORMEÑO 26 años Club en 2020 Puebla (MEX) Partidos / Goles en club 2020 10 / 5 Partidos / Goles en selección 0 / 0 Debut en selección no debuta

