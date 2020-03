“Le quise pegar como ante Paraguay”, nos respondió Andrés Mendoza hace unos cuatro años en una de las canchas auxiliares de la Videna. Esa tarde, el ‘Cóndor’ intentó recordar esa jugada que hoy cumple quince años: cuando solo frente al arco falló un gol increíble ante Ecuador. Con masoquismo futbolero hemos repetido ese video hasta ilusionarnos con que, en la próxima imagen, Mendoza por fin le haga caso al locutor Toño Vargas y por fin defina. Y por fin liquide.

Técnicos expertos en Eliminatorias como Sergio Markarián dicen que hay una manera de explicar el éxito de una selección que busca un cupo mundialista. “Si los delanteros están bien, crecen muchísimo las posibilidades”, nos respondió el ‘Mago’ antes de la Copa América 2011. En esas Eliminatorias para Alemania 2006, el entrenador brasileño Paulo Autuori tuvo a cuatro atacantes: dos en su mejor momento como Claudio Pizarro y Andrés Mendoza, y dos en imponente aparición como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Ni el ‘Bombardero’ ni el ‘Cóndor’ fueron determinantes en esa competición. Tuvo que ser Farfán quien haga la diferencia con siete anotaciones. Solo alcanzó para no quedar últimos en la tabla.

Andrés Mendoza, luego de un buen control del balón, no pudo definir ante Ecuador con su pierna izquierda. (Video: América TV)

Lo de Mendoza ante Ecuador, el 30 de marzo del 2005 en el estadio Nacional, no fue decisivo, pero sí simbólico. Ese video del gol fallado ha sido retratado como la imagen de la eliminación de Alemania 2006. Sin embargo, si somos precisos con el recuento nostálgico hay que decir que, en esa fecha 13, a lo único que aspiraba la Blanquirroja era a colocarse en zona de repechaje. El empate 2-2 impidió dar ese salto a la zona media. Nos quedamos casi inmóviles entre el puesto ocho y el diez. Recién en este proceso de Ricardo Gareca, Perú logró salir de ese sótano donde estuvo por casi dos décadas.

-Decisivo no, emotivo sí-

Ese partido ante Ecuador no nos eliminó de Alemania 2006, pero fue un durísimo golpe al proceso. Fastidió tanto en las calles esa igualdad en casa ante un clásico rival, que hasta desde aquel Congreso -hay cosas que no cambian- llegaron a cuestionar el sueldo de Autuori. El brasileño sintió que se vulneraba su privacidad, no sintió respaldo dirigencial (estaba Manuel Burga como presidente de la Federación Peruana de Fútbol) y renunció cuando tocaba jugarse la etapa más relevante del torneo clasificatorio.

¿Por qué Mendoza recordaba tanto ese gol frente a Paraguay? Si bien la jugada no fue idéntica a la que vimos ante Ecuador, hay algunas pocas similitudes: Mendoza ante los guaraníes recibe un pase largo de Nolberto Solano, controla bien la pelota, se perfila con potencia y anota. Y liquida.

Contra Ecuador el servicio fue del ‘Chorri’ Palacios. La intención de Mendoza es la misma, controlar y patear con izquierda. La noche del 30 de marzo del 2005, el ‘Cóndor’ pifeó el balón y el grito de treinta de millones se quedó en una eterna sala de espera.

Andrés Mendoza sumó 80 goles con la camiseta del Brujas de Bélgica en un total de cuatro temporadas. (Foto: Reuters)

-Perdonar es divino-

Los hinchas peruanos del fútbol tenemos muchos pecados capitales. Uno de los principales es dejarnos ganar por una ira tribunera donde sentenciamos a perpetuidad el gol fallado, el blooper de un arquero o la expulsión innecesaria. Christian Cueva aún sigue padeciendo la desaprobación por el penal que no anotó ante Dinamarca y a Carlos Zambrano le costó muchísimo alejarse del estigma del “siempre expulsado” por su roja ante Chile el 2015.

Mendoza nunca más pudo ser un convocado indiscutible en selecciones peruanas. El entrenador que reemplazó a Autuori fue Freddy Ternero, quien venía de ganar la Sudamericana y la Recopa con Cienciano. El precursos del “Sí se puede” le dijo “no se puede” a Mendoza. No lo llamó nunca más.

“A veces me han dicho cosas en la calle, pero ya pedí perdón”, se ríe Mendoza en la última entrevista que dio a Deporte Total, minutos después de una pichanga en la interminable Peña de los Jueves. Una campaña de una empresa de telefonía tuvo la original idea de convocar al ‘Cóndor’ para un spot justo y necesario. Allí aparece Mendoza llamando por teléfono a todo el Perú para pedir perdón. Su celular, de consumo ilimitado, le alcanzó para comunicarse con todos aquellos que lo sufrimos en las tribunas del Nacional.

Andrés 'El Cóndor' Mendoza nació en Chincha y fue formado por las canteras de Sporting Cristal. (Foto: Archivo El Comercio)

-Condena popular-

El estado de gracia de un futbolista puede quebrarse por milésimas de segundo de desconcentración o por una mala fortuna. Moacir Barbosa, el arquero de Brasil en el Maracanazo, nunca pudo hacer vida tranquila de ciudadano porque cada rincón de Río de Janeiro le hacía recordar los dos goles de Uruguay que no pudo evitar. “La pena máxima en Brasil por un delito son treinta años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida por esa final”, declaró Barbosa antes de morir en el año 2000.

A Roberto Baggio lo insultaron en Italia por fallar el penal de la final del mundo en 1994 frente a Brasil. “El Divino” había llevado al cuadro azurri de la mano a esa instancia, sin embargo el recuerdo se queda en ese disparo que voló hacia las nubes. Quien no pudo volar fue el ‘Cóndor’. Con el golero ecuatoriano Villafuerte vencido, equivocó el cálculo para empalmar con su pierna izquierda. El Mundial de Rusia 2018 nos sanó de muchos vicios, aunque aún nos queda algo de adicción al “casi casi”. La jugada de Mendoza ha superado el millón de vistas en Youtube.

Dos años después de ese 2-2, Mendoza volvió a enfrentar a Ecuador en Quito. Esa tarde, Andrés jugó su último partido con la Blanquirroja. Después de ese 5-1, Chemo del Solar lo castigó por la indisciplina en el hotel Golf Los Inkas.

A pesar del desenlace adverso en su relación con la selección, Andrés Mendoza tuvo una revancha antes de alejarse definitivamente de la bicolor. En el estadio Atahualpa de Quito, el único gol peruano fue del ex atacante del Brujas y Olympique de Marsella. Muchos criticaron desde Lima que el atacante festejara su tanto ante tan caótica caída. ¿Estaba realmente celebrando? ¿O fue el cierre ficticio de una jugada infeliz después de dos años? Por fin, Mendoza había liquidado ante Ecuador. El video en Youtube no alcanza las cincuenta mil vistas. Su mano izquierda extendida no era para expresar una alegría. Era una manera de decir adiós.





VIDEO RELACIONADO

Claudio Pizarro y su mensaje para la Marina de Guerra y las Fuerzas Armadas. (Instagram) Depor

Más en Deporte Total

¿LeBron James es el mejor jugador de la historia de la NBA?

Desde el “Te amo Perú” del ‘Chorri’ hasta el volantín de Uribe: peculiares celebraciones en la selección

¿Y la cuarentena? Cristiano Ronaldo desató la polémica al salir pese al confinamiento social por el coronavirus

Los clubes y jugadores importantes que han donado para luchar contra el coronavirus | FOTOS