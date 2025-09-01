Con escasas opciones de clasificar al Mundial de 2026, Perú visitará a Uruguay por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con varias bajas, sin embargo, con la ilusión de sumar de a tres en el estadio Centenario.
El seleccionador peruano, Óscar Ibáñez, dejó fuera por lesiones a varios referentes, como los atacantes Paolo Guerrero (Alianza Lima) y André Carrillo (Corinthians, Brasil).
El regreso del experimentado Yotún (Sporting Cristal), tras recuperarse de una lesión que lo tuvo varios meses fuera de las canchas, es lo más destacado en una nómina donde se mezclan nuevas caras y viejos conocidos.
¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?
El partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Centenario.
Perú marcha en el penúltimo lugar de la clasificatoria con 12 puntos en 16 partidos. Solo puede aspirar a la séptima plaza, en poder de Venezuela con 18 unidades, que da acceso a la repesca intercontinental.
