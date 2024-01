Jorge Fossati fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol. El técnico uruguayo tendrá la complicada misión de enderezar el camino de la Bicolor tras su mal inicio en las Eliminatorias para el Mundial de 2026, en la que se ubica en la última posición con apenas dos puntos.

Acompañado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, el flamante estratega blanquirrojo expresó su gratitud por haber sido tomado en cuenta para asumir el cargo, y aunque no prometió resultados, sí dijo que dejará el “alma” en los trabajos que realice al mando del equipo de todos.

Jorge Fossati posando con la camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Giancarlo Ávila @photo.gec)

A continuación te presentamos las mejores frases que dejó Jorge Fossati en su presentación oficial como técnico de Perú:

Sobre su llegada a la selección

“Agradezco a Dios, pienso y siento que uno está donde Dios decide. Agradezco al presidente y a Juan Carlos Oblitas por la confianza en mi cuerpo técnico para conducir a la selección nacional”.

Sobre Juan Reynoso

“No tenemos la menor duda, aclarando que no soy amigo de Reynoso porque la vida no nos cruzó, conociendo su trayectoria y la de su cuerpo técnico, no tengo la menor duda de que ellos pusieron el alma en esto”.

Sobre Gianluca Lapadula

“Lapadula ha estado lesionado, está lesionado ahora, cómo llegará a marzo, no sé. Si no llega bien a marzo, no estará, o en una de esas, como es fecha FIFA, lo invitamos para que esté, pero no estará dentro del plantel, simplemente para ir ganando tiempo”.

Sobre sus objetivos con la selección

“Ustedes me conocen. Yo no prometo resultados, pero sí poner el alma en el trabajo. No hay meta mayor que el aficionado recupere la alegría y si lo conseguimos, seremos los más felices”.

Sobre su idea de juego

“No vamos a cambiar la idea. El sistema es algo dentro de la idea, pero no pasa por ser más que la distribución de los futbolistas en el campo. La línea de tres defensores es un planteo que nos gusta, pero no hay sistema mágico”.

Sobre los tiempos de trabajo con la selección

“Los tiempos de las selecciones son cortos en los trabajos específicos. En este contexto, son menores. Así que el primer gran objetivo es optimizar los tiempos. Es momento de ver y conocer a los jugadores que están en el país”.

Sobre las Eliminatorias y la Copa América

“La meta es la Eliminatoria, pero esa meta intermedia es la Copa América y será de relevante importancia. Me interesa llegar a septiembre en las mejores condiciones”.

Sobre el cariño de la hinchada

“Hemos recibido cariño y respeto de los hinchas de Universitario y también de otros clubes en general. Eso nos ha dado a nosotros el orgullo de dirigir a una selección que no es cualquiera. Es un honor estar aquí”.

Sobre los jugadores a convocar

“No me fijo en la edad, me fijo en la actualidad. Me fijo en su pasado, pero sin prejuicios. Desde fuera yo no vi falta de compromiso”.

Sobre los amistosos de marzo

“No hay, hasta el momento, nada confirmar para marzo (sobre los posibles amistosos ante Italia y Guatemala).”

