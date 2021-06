Conforme a los criterios de Saber más

La foto que subió Gianluca Lapadula luego del empate el empate 2-2 de la selección peruana ante Ecuador por la Copa América 2021, resume ese vínculo de afecto que lo unía con el Perú. La imagen es así: a un lado, un pequeño muchacho posando feliz de estar con la camiseta número 9 de la blanquirroja y al otro un señor celebrando su primer gol con Perú. Esa publicación es tendencia en redes sociales, como el nombre del delantero que decidió jugar por el país de sus raíces.

A vísperas de la Copa América Centenario 2016, Ricardo Gareca decidió realizar un cambio radical en la selección peruana. Varios nombres comenzaron a sonar, dentro de ellos el de Gianluca Lapadula. Hasta hubo una reunión entre el delantero y el ‘Tigre’ pero el ‘Bambino’ tenía otros planes.

Esta es la historia de todo el camino que tuvo que recorrer Gianluca Lapadula para convertirse en el jugador más querido de la selección peruana. Una historia que tuvo de todo y que terminó con un final feliz para el atacante, para los hinchas y para la blanquirroja que estaba buscando una variante con el nivel de Paolo Guerrero.





El delantero de la selección peruana expresó, a través de sus redes sociales, la felicidad que siente por anotar su primer tanto con la ‘blaquirroja’. Entérate que fue lo que dijo en el siguiente video.

-EL INICIO-

Ningún medio de comunicación hacía una cobertura de peruanos en el extranjero como De Sangre Peruana en Twitter. Una cuenta que hoy se extraña pero que, en el 2014, informaba lo siguiente: “”En vivo: 12′ Gol de Lapadula para el local / Gorica 1-1 Domzale / Fecha 21 - Prva Liga Eslovenia / Jhonny Vidales no salió en lista.”.

En vivo: 12' Gol de Lapadula para el local / Gorica 1-1 Domzale / Fecha 21 - Prva Liga Eslovenia / Jhonny Vidales no salió en lista. — De Sangre Peruana (@DeSangrePeruana) March 8, 2014

Obviamente nadie conocía a Gianluca Lapadula en ese momento. La noticia giraba en torno a su compañero, el peruano Jhonny Vidales Vidales que no jugó aquel partido con el Gorica de Eslovenia. Esa fue la primera vez que el nombre del delantero se leyó en el Perú. La publicación solo tiene 6 Retweets, 3 Tweets citados y 24 Me gusta.

“Cuando coincidí con Gianluca Lapadula, él jugaba de extremo, ahora veo que está de ‘9’, me parece que su físico ha cambiado. Veía que el grupo de Lapadula era bien alegre, siempre estaban haciendo chacota y él también se metía ahí”, señaló Vidales a RPP Noticias.

Gianluca Lapadula dejó Eslovenia luego de marcar 14 goles en 32 partidos y regresó a Italia, país donde solo había jugada en divisiones menores. El Teramo de la Serie C lo ficha y en una temporada (2014-2015) hace 24 tantos en 41 partidos. Esto llamó la intención de los directivos del Pescara que no dudaron en contratarlo para disputar la temporada 2015-2016 de la Serie B.

Gianluca Lapadula jugando por el Gorica.

-TRABAJO DE SCOUTING-

El 2015 fue muy complicado para la selección en las Eliminatorias a Rusia 2018. Perú había terminado el año solo con 3 puntos en 4 partidos. Mientras la blanquirroja la pasaba mal en la Serie B, Gianluca Lapadula se estaba cansando de hacer goles con el Pescara pero nadie sabia de sus existencia hasta que Víctor Zaferson, scout de profesión, recogió una información muy valiosa.

“En diciembre del 2015, el periodista colombiano estadounidense, Juan Arango, me dice que mire la Serie B de Italia porque en Pescara acababa de marcar un gol Gianluca Lapadula. No me sorprendía nada, hasta que me dijo que en la narración del gol el periodista italiano lo menciono como ‘Il Peruviano’”, contó Zaferson a El Comercio.

Desde ese entonces Víctor comenzó a buscar información de Gianluca Lapadula, contrastó información con periodistas italianos hasta llegar a confirmar la noticia. “Sí, hay una entrevista donde Lapadula confirma que su mamá es peruana”, le dijo un colega que cubre noticias en Pescara.

“Con esa noticia confirmada, le avisé al profesor Víctor Rivera, quien esa época dirigía la sub-20, sobre Gianluca Lapadula y él me respondió que en La Videna nadie tenía mapeado al delantero”, informa Zaferson que tras esa respuesta publicó en sus redes la información de que Lapadula tenía raíces peruanas y que podía jugar en la selección. Esto le costó más de una crítica.

Presidente del Pescara confirma que Gianluca Lapadula jugará en el Milan

-POR AHORA NO-

Los primeros meses del 2016, los medios ya informaban los goles de Gianluca Lapadula, la Serie B de Italia ganó protagonismo en nuestro país. Entonces, llegó el punto de quiebre en la selección peruana: el empate ante Venezuela y la derrota ante Uruguay por las Eliminatorias a Rusia 2018, llevó al técnico argentino a buscar nuevos elementos para la blanquirroja.

En la Copa América Centenario iba a renovar a la selección. Entonces, comenzó el trabajo en la Federación Peruana. A diferencia de lo que contaba Zaferson, esta vez el nombre de Gianluca Lapadula ya estaba en agenda. El delantero sí era elegible para Perú, solo tenía que tramitar su DNI y podía ser parte del equipo.

En febrero del 2016, Ricardo Gareca Tigre viajó en silencio rumbo a Italia para ir a buscar al delantero estrella de la Serie B. La reunión se dio en un restaurante y contó con compañía de la madre del futbolista y el asistente técnico de la blanquirroja, Sergio Santín.

“Estamos conociéndonos, hablando. Yo estoy muy contento, él también. Todavía no garantizo nada, nos conocimos por primera vez, que era lo más importante”, fueron las declaraciones de Ricardo Gareca luego de aquella reunión.

Ricardo Gareca llegando a la reunión con Lapadula. (Foto: Pescara Sport 24)

Había mucho entusiasmo de ver a Gianluca Lapadula con la selección peruana en la Copa América; sin embargo, su objetivo era otro. Goleador del Pescara y de la Serie B con 30 tantos en 40 partidos , ya manejaba una oferta bajo siete llaves. El poderoso Milan lo quería en sus filas y se logró concretar esa operación.

Su ascenso fue muy rápido. Sabía que estar en un equipo grande como el Milan le abría las puertas de la selección italiana. Ese también era uno de los sueños del Gianluca Lapadula porque pasó toda su vida en ese país. Al Perú solo lo conocía por fotos y las historias que le contaba su mamá.

Gianluca Lapadula no fue convocado a la Copa América 2016. Las noticias decían que le dijo “no” a la selección peruana. Entonces comenzaron los mensajes de algunos jugadores que pedían que no hablen más del delantero. “De qué nos sirven personas que tienen dudas y no están seguros de defender los colores con amor, pasión”, decía Carlos Zambrano.

En mayo del 2017, Giampiero Ventura, técnico de la selección italiana en aquel entonces, convocó a Gianluca Lapadula para disputar algunos amistosos. El delantero jugó los 90 minutos del partido amistoso ante San Marino y marcó 3 goles.

Gianluca Lapadula y Manuel Locatelli en su primera convocatoria a la Selección de Italia. (Foto: Agencias)

EM01. EMPOLI (ITALIA), 31/05/2017.- Gianluca Lapadula (d) de Italia celebra al anotar el 1-0 contra San Marino hoy, miércoles 31 de mayo 2017, en un partido amistoso entre Italia y San Marino en el estadio Carlo Castellani en Empoli (Italia). EFE/FABIO MUZZI

-VOLVER A LAS RAÍCES-

En ese mismo año, el nombre de Gianluca Lapadula dejó de sonar en el Perú. La selección peruana se recuperó y logró clasificar al Mundial Rusia 2018. Las miradas estaban Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo, Jefferson Farfán y el problema del doping de Paolo Guerrero. Los peruanos estábamos concentrados en el regreso a la Copa del Mundo. Torneo al que no fue Italia.

El 2018, fue complicado para Gianluca Lapadula. No continúo en el Milan donde solo marcó 8 goles. Fue prestado al Genoa (2018 -2019) y al Lecce (2018-2019) donde tampoco pudo repetir una temporada como la que tuvo con el Pescara. No la pasaba bien el delantero que buscaba un poquito de felicidad.

Gianluca Lapadula llegó a la Serie A gracias al AC Milan. (Foto: AFP / Giuseppe Cacace)

Gianluca Lapadula se reunió con su mamá y ella fue la que le convenció de intentar jugar por la selección peruana. Entonces, el interés del delantero comenzó a crecer. Se interesó por la cultura, a revisar fotos, escuchar historias, aprendió español y más cosas que lo atraparon del Perú. Si quería ser parte de este nuevo proceso a Qatar 2022, tenía que tener “gestos” como decía Ricardo Gareca.

Una imagen publicada en el Instagram de Gianluca Lapadula lo volvió viral en el Perú y otra vez su nombre comenzó a sonar muy fuerte en la selección. “Mis orígenes, la mitad de mi corazón, ¡la mitad de mi sangre!”, acompañaba la foto del tatuaje que hace referencia a los Pieles Rojas de Paramonga.

mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! 🇵🇪 #Peru pic.twitter.com/FI83wGde5u — GLapadula (@G_Lapadula) October 9, 2020

“No es por un tatuaje que le diré a Perú y al entrenador que acepté a la Selección. Si alguna vez tuviera este pensamiento, la primera persona en saberlo sería Gareca. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, estoy mucho más consciente y orgulloso de que la sangre peruana está dentro de mí “, decía Gianluca Lapadula.

Eso era lo que necesitaba Ricardo Gareca para llamarlo una vez más. Esta vez sí hubo un final feliz. Perú se alistaba para encarar la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias sin Paolo Guerrero quien arrastraba una lesión. Entonces, llegó la convocatoria.

-SU PRIMER GOL-

Había mucha expectativa por ver en acción a Gianluca Lapadula con la selección peruana. De arranque emocionó a todos cuando entonó por primera vez el himno nacional. Luego por sus primeros 30 minutos ante Chile donde demostró que estaba en un buen nivel.

Fue titular ante Argentina en el nacional y también dejó una buena impresión a pesar del resultado. Se encargó de animar a sus compañeros y peleó todo el encuentro ante un rival que se terminó llevando la victoria por 2-0. Todos rescataban el buen trabajo de Lapadula.

Gianluca Lapadula alabado por la cuenta oficial de la Copa América. (Foto: Selección peruana)

Este año la gente comenzó a pedir por redes sociales el primer gol de Gianluca Lapadula con la selección peruana. Lamentablemente no lo logró en la derrota por 3-0 ante Colombia donde a pesar del resultado fue a luchar cada balón hasta el pitazo final. Y ante Ecuador estuvo cerca de marcar, pero decidió dar dos asistencias.

Luego de tantas luchas, su premio mayor llegó en el partido ante Ecuador por la Copa América. Un golazo para poner el 2-1 y un pase gol para André Carrillo para poner el empate y sellar la clasificación a cuartos de final. Ese fue el camino del primer gol de Gianluca Lapadula.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Ecuador v Peru - Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Goiania, Brazil - June 23, 2021 Peru's Gianluca Lapadula celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Amanda Perobelli

