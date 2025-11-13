Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, expresó su visión sobre el Mundial de 2030, que celebrará el centenario del torneo, asegurando que no debe ser “un Mundial más” sino una edición completamente distinta e inclusiva.

En declaraciones a RPP, el directivo planteó la necesidad de una planificación especial por parte de la FIFA para conmemorar la histórica cita que se disputará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay.

“El Mundial de los 100 años es un mundial diferente, y creo que tenemos que preparar desde FIFA algo diferente, darle la oportunidad a que más países puedan participar de un campeonato,” expresó Domínguez, haciendo un llamado a la innovación en el formato.

“Hasta inclusive en los términos de organización y de fixture y de calendario, es más cómodo tener 64 que 48. Creemos que el 2030 no puede ser un Mundial más, tiene que ser un Mundial completamente distinto,” sentenció.

La potencial aceptación de esta medida tendría un beneficio directo para las selecciones sudamericanas. Si se concreta, Conmebol podría contar con 9.5 cupos para la Copa del Mundo 2030.