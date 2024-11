Una clara ocasión a favor de la selección peruana marcó el arranque del Perú vs Chile, hoy en el Estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias. El balón quedó en el aire en área chilena y Paolo Guerrero no se animó a rematar. Luego cayó y reclamó penal, pero el árbitro dijo que no. Mira la acción aquí.

¿Era penal para Perú? 👀



Paolo Guerrero cae en el área tras un presunto contacto con Paulo Díaz, pero el árbitro decide que continúen las acciones sin sancionar la jugada. 🏳️



⏱ 18’ PT | PER 🇵🇪 0-0 🇨🇱 CHI



— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 16, 2024

Sobre la recta final del primer tiempo, el balón pegó en el poste derecho del arco chileno y le quedó servido al Depredador, quien no esperaba el esférico y puso el pie, pero su remate se marchò a la izquierda de la portería. Todo el Monumental se puso de pie y lamentó el desenlace.