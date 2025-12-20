Perú y Bolivia se verán las caras este domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El duelo organizado por SAFAP tendrá como una de las figuras a Pedro Gallese.

Recientemente se oficializó un principio de acuerdo entre Pedro Gallese y Deportivo Cali. El portero peruano, además, se mostró motivado de cara al duelo amistoso.

“Siempre contento de vestir la camiseta de la Selección, uno siempre quiere representar a su país. Ahora nos estamos preparando para este partido, que es importante para Bolivia y Perú”, mencionó.

“Veo muchas caras nuevas, pero con muchas ganas. Algunos es la primera vez que están en la Selección, pero todos tienen ganas de representar bien al país”, agregó.

“Muy bueno porque sirve para que SAFAP tenga un fondo para cualquier emergencia que le pase a los compañeros y esta iniciativa con la FPF está muy buena”, finalizó.