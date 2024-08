El Comercio pudo conocer que el duelo entre Perú y Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026 ya no se jugará en el Estadio Monumental. El césped del recinto deportivo que alberga los partidos de Universitario no se encuentra en óptimas condiciones, y no se espera que se pueda solucionar hasta el 6 de septiembre.

Noticia en desarrollo...