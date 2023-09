La selección peruana no pudo obtener un buen resultado en la segunda jornada de las Eliminatorias. Pese a hacer un partido inteligente y eficiente en el aspecto defensivo, el equipo dirigido por Juan Reynoso cayó 1-0 ante Brasil en el Estadio Nacional. En este contexto, una de las grandes figuras fue Renato Tapia, quien jugó de defensor central.

“Triste porque se jugó muy bien. Incomodamos a Brasil mucho. Trabajamos muchísimo en lo futbolístico y en el día a día. Si seguimos por este paso iremos con todo. Esta derrota duele en el corazón, pero así es el fútbol. En la segunda fecha no podemos pensar en qué se hizo mal, sino más bien en lo que sí se hizo bien”, dijo Tapia en conferencia de prensa.

Asimismo, el jugador del Celta de Vigo se refirió a lo que se viene para la Bicolor. “Los seis puntos queremos. Estamos en evolución. A mirar este nuevo proceso con mucha humildad y optimismo. Somos los que somos, vamos a trabajar para darle alegría al fútbol peruano”.

Por último, Tapia fue consultado sobre la posición en la que jugó este encuentro. “Después del partido ante Paraguay me compré todos los boletos para ser central. Estoy dispuesto a jugar donde me toque. Lo que me caracteriza, y lo digo desde la parte humilde mía, es que soy un líder. Me va a tocar jugar de central o de otra posición y lo voy hacer de la mejor manera”.

En la próxima fecha doble, la cual será esperada con mucha expectativa por parte de los hinchas de la selección peruana, el equipo nacional visitará a Chile el próximo 12 de octubre en Santiago. Luego, con el objetivo de sumar sus tres primeros puntos en Lima, recibirá a Argentina el 17 del mismo mes.