No es una sorpresa la crisis que se vive en la selección chilena. En medio de los problemas por un óptimo recambio generacional y la ausencia en dos Mundiales seguidos, los resultados no acompañaron ‘La Roja’ durante la primera fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Ahora, otra dificultad asoma en el combinado sureño. Se trata de la no convocatoria de Claudio Bravo que ya ha causado más de un remezón dentro de la hinchada y la prensa. Según el entrenador Eduardo Berizzo, esta decisión “obedece a la negativa de venir en la fecha pasada.”

En junio pasado, los ‘mapochos’ tenían pactado tres amistosos por la fecha FIFA y, en ese entonces, el veterano portero tampoco estuvo en la nómina. “Se comunicó con nosotros y nos manifestó su deseo de descansar”, comentó en ese momento el DT argentino,

El portero del Real Betis se pronunció hace poco y aclaró los hechos. Además, se mostró incómodo con la decisión de Berizzo.

“Si me sorprende la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona, me sorprende el trato, fuera de eso él puede decidir, es innegable, jamás me he metido, jamás he presionado. Siempre he sido claro con eso, el rendimiento te lleva a ser convocado”, mencionó.

“Siendo sincero no (No habló con Berizzo), cuando pasó todo esto fui yo el que llamé, fui yo el que cogí el teléfono, fui yo el que comuniqué, tenía pensado avisar en un período donde no había citaciones o nóminas. Pregunté si iba a ser o no convocado y la respuesta fue que no podían darme esa respuesta. Por ende opto por mi viaje familiar”, continuó.

“No quiero pensar más allá porque es escarbar más cosas (conocer los motivos de su no convocatoria) y no me gusta. Sí me deja la tranquilidad el saber lo que me toca hacer donde me toca estar. Sé de sobremanera lo que me ha tocado hacer cuando me ha tocado estar con mi selección. Eso no me preocupa, sí me preocuparía haber hecho las cosas mal”, finalizó.