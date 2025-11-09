¿Qué pasó?: Selección peruana anunció que amistosos ante Rusia y Chile corren peligro.

La selección peruana advirtió que los amistosos contra Rusia y Chile, pactados para disputarse por la fecha FIFA de noviembre, podrían ser reprogramados o aplazados debido a los contratiempos con la aerolínea Aire France.

Mediante un comunicado, la Bicolor explicó lo siguient: ”Por causas directamente imputables a la línea aérea Air France, que canceló unilateralmente el vuelo AF 501 del 08 de noviembre, la Selección Peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima“,

Por ese motivo, la selección perderá dos días de entrenamiento que obligan al comando técnico, encabezado por Manuel Barreto, a modificar la planificación de trabajo. Es más, los amistosos corren riesgo de no jugarse.

“Se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la Bicolor aseguró que vienen realizando gestionoes de alto nivel para cumplir con las presenciones en Rusia. “Esta situación de fuerza mayor obliga a la FPF a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia”, afirmaron.

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.