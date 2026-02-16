El debut de Mano Menezes: Perú enfrentará a Senegal en partido amistoso de marzo

Todo listo. La selección peruana enfrentará a Senegal en la fecha FIFA de marzo. Fuentes de DT confirman que ya existe un acuerdo entre ambas partes para protagonizar un partido amistoso el próximo mes, que marcará el debut de Mano Menezes al frente de la Bicolor.

El partido supone un reto grande para el nuevo comando técnico, pues se trata del vigente campeón de la Copa Africana a de Naciones. Y, además, tiene a grandes figuras en sus filas como Sadio Mané, capitán del equipo y máximo referente del fútbol de su país.

Senegal enfrentará a Perú como vigente campeona de la Copa Africana de Naciones. (Foto: Sesbatien Bozon / AFP / Getty Images)

Este compromiso se disputará en París y será el primer partido del año para la selección peruana. Es más, ya existe negociaciones para jugar un segundo amistoso en marzo ante un rival de jerarquía.

Anteriormente había trascendido que Jordania era una de las opciones, aunque no se llegó a confirmar y aparecieron otros posibles rivales en el camino. La idea es que la Bicolor pueda tener la máxima exigencia.

En los próximos días, Mano Menezes se reunirá con la gerancia deportiva de la FPF para planificar lo que será el partido contra Senegal. Hay gran expectativa por saber cómo le ira al brasileño en esta nueva etapa al frente de la selección nacional.

