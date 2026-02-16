Resumen

El debut de Mano Menezes: Perú enfrentará a Senegal en partido amistoso de marzo. (Foto: FPF)
Redacción EC

Todo listo. La selección peruana enfrentará a Senegal en la fecha FIFA de marzo. Fuentes de DT confirman que ya existe un acuerdo entre ambas partes para protagonizar un partido amistoso el próximo mes, que marcará el debut de Mano Menezes al frente de la Bicolor.

