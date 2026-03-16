Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio a conocer este lunes 16 la lista de convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras. Entre las novedades destaca un nombre: el de Adrián Quiroz, volante de Los Chankas, quien convenció al brasileño para formar parte de su nómina para esta fecha FIFA.

En conferencia de prensa, Menezes explicó las razones para convocar a Quiroz, cuyo presente en Los Chankas es bueno tras posicionarse con su equipo en el primer lugar de la Liga 1 con 17 puntos. “Es normal que algunos lleguen a la selección un poco más tarde”, sostuvo en un primer momento.

Acto seguido, el entrenador continuó: “En las conversaciones que tuvimos para entender el fútbol peruano, descubrimos que acá el jugador madura más tarde que en Brasil. Pero no son menos importantes”.

Menezes considera que la función de Quiroz dentro del mediocampo es clave para lo que desea en la Bicolor. “Entiendo que él tiene una característica muy especial que es equilibrar el mediocampo. Consideramos que la función del mediocampo es gradual: el contención, el mixto y el que da equilibrio. Y es difícil de hallar”, apuntó.

Asimismo, destacó las cualidades de Quiroz. “Generalmente, encontramos uno o dos con cierta facilidad. Pero cuando hayamos un jugador de esas características, pienso que puede ser importante para la construcción del equipo”, finalizó.

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