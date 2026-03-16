Resumen

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Mano Menezes sobre convocatoria de Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas: “Equilibra el mediocampo”. (Foto: Liga 1)
Mano Menezes sobre convocatoria de Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas: “Equilibra el mediocampo”. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio a conocer este lunes 16 la lista de convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras. Entre las novedades destaca un nombre: el de Adrián Quiroz, volante de Los Chankas, quien convenció al brasileño para formar parte de su nómina para esta fecha FIFA.

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