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Mano Menezes tras derrota ante Senegal: “Generamos situaciones claras que no pudimos concretar”. (Foto: ITEA Sports)
Mano Menezes tras derrota ante Senegal: “Generamos situaciones claras que no pudimos concretar”. (Foto: ITEA Sports)
Por Redacción EC

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, analizó la derrota ante Senegal en partido amistoso FIFA y destacó la actitud de sus jugadores para enfrentar a un equipo de alto nivel. El brasileño se mostró tranquilo y optimista tras iniciar un nuevo proceso al frente de la Bicolor.

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