Mano Menezes, técnico de la selección peruana, analizó la derrota ante Senegal en partido amistoso FIFA y destacó la actitud de sus jugadores para enfrentar a un equipo de alto nivel. El brasileño se mostró tranquilo y optimista tras iniciar un nuevo proceso al frente de la Bicolor.

“Hay una diferencia muy marcada en el presente de ambas selecciones. En el primer gol, el pase cruzado fue de un jugador del PSG y el gol de uno del Bayern Munich, eso refleja los momentos de cada uno”, expresó en un primer momento en conferencia de prensa.

Pese a ello, Menezes valoró el esfuerzo colectivo de sus jugadores. “El equipo tuvo un buen comportamiento, considerando el grado de dificultad. Si logramos esto ante Senegal, podemos hacerlo ante cualquier rival, pero cometimos errores en detalles”, agregó.

🎙️ Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: "Esperamos un partido con estas características. Enfrentamos a una selección ubicada en el puesto 14 del ranking FIFA, lo que marca la diferencia entre ambos equipos. Perder en el fútbol nunca es agradable".#PostSala pic.twitter.com/LRIWXwxanL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 28, 2026

De igual manera, el DT de la Bicolor es consciente de que deben mejorar en el juego. “Debemos aprovechar mejor las transiciones ofensivas, porque generamos situaciones claras que no supimos concretar”, apuntó.

En otro momento, Menezes se refirió a la renovación del plantel. “Es la convocatoria con menor promedio de edad de los últimos 10 años. Trajimos a jugadores de experiencia como Pedro Gallese, Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún para que sean referencia de los más jóvenes, que aportan energía, pero necesitan equilibrio en partidos de alta exigencia”, detalló.

Por último, el brasileño se mostró optimista con lo que viene. “Siento que los jugadores están muy abiertos a esta nueva etapa. Vamos a construir una gran confianza entre todos, porque eso será clave para la evolución del equipo”, concluyó.

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