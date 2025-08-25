Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana, no fue ajeno a la fuerte discusión que tuvieron Hernán Barcos y Alex Valera durante el clásico del domingo en el Estadio Monumental. El entrenador de la Bicolor aclaró qué pasó con el delantero de Universitario de Deportes.

“Lo de Alex, lo aclaré la primera conferencia que tuve acá. Tenía un tema familiar, entendible, y con esa situación no pudo venir. Él no se negó”, afirmó Ibáñez, quien siempre fue claro con su intención de sumarlo a la selección peruana.

Asimismo, el DT aseguró que siempre tuvo en cuenta a Valera. “En la segunda (convocatoria) no lo citamos nosotros. Y en esta situación hablé con él y le pregunté si había podido resolver su tema. Me dijo que sí, así que lo convocamos”, defendió el entrenador.

Ibáñez también enumeró las razones por las que citó a Valera en esta ocasión. “Es un jugador de equipo grande, campeón, está jugando torneo internacional, es goleador. Es lógico que esté en la selección”, apuntó el DT.

Como se sabe, Valera terminó golpeado en el clásico y fue sometido a pruebas médicas para determinar la gravedad de su lesión.

