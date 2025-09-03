Contrario a lo que piensa la mayoría, el técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez, mantiene la fe en las posibilidades de llegar al repechaje en las Eliminatorias 2026. Por eso, el duelo ante Uruguay será clave y buscarán un resultado que les permita acercarse a ese escenario.

"Nos estamos preparando para eso. Confiamos en que haremos un gran partido. Necesitamos el resultado que nos permita estar en carrera, así que no hay tiempo ni margen para especular“, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó las virtudes del equipo de Marcelo Bielsa. “La selección uruguaya está compuesta por jugadores de gran nivel. Es una selección importante en cuanto a nombres, que juega de forma muy vertical y exige al máximo al rival. Nos va a llevar al nivel máximo de exigencia”, apuntó.

Ibáñez visualiza un partido de ida y vuelta: “El rival nos va a exigir y nosotros tenemos la obligación de ganar para seguir con chance. Hemos armado una logística pensando en lo mejor para los jugadores para evitarles un viaje".

Por último, resaltó las armas de ataque de la Bicolor. “Estamos preparando el partido para contrarrestar eso. Perú tiene muchas virtudes, como la asociación, el toque de balón, la llegada al área con mucha gente. Esperamos encontrar el partido que necesitamos”.

