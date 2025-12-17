El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este miércoles vía redes sociales que ya no continuará trabajando con su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador a lo largo de toda su carrera profesional y con quien logró ganar 24 títulos.

Alcaraz celebra con su técnico Juan Carlos Ferrero.

“Gracias por haber hecho de sueños de niño realidades. Hemos conseguido llegar a la cinta y siento que si nuestros caminos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba”, escribió el tenista de 22 años en su cuenta de Instagram.

Juan Carlos Ferrero, de 45 años, fue tenista profesional hasta el 2012 y desde el 2018 comenzó a entrenar a Alcaraz cuando este tenía apenas 15 años. A partir de entonces logró ganar junto a él 24 títulos, 6 de ellos en Grand Slam.

Carlos Alcaraz no solo es el nuevo número 1 del mundo, sino también lidera hasta los registros financieros acumulando millones de dólares por patrocinios, activaciones, entre otras actividades económicas.

“Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos”, indicó Alcaraz en su mensaje.

Por su parte, Ferrero también indicó: “Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar palabras. Despedirse nunca es fácil y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas. Gracias, Carlos, por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial”.