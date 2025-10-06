El tenista peruano se impuso en sets corridos al colombiano Samuel Linde, con parciales de 6-2 y 6-2.
El tenista peruano se impuso en sets corridos al colombiano Samuel Linde, con parciales de 6-2 y 6-2.
Redacción EC
Redacción EC

Con pie derecho. superó la primera ronda del Challenger de Cali, en Colombia, tras imponerse con autoridad ante el tenista local Samuel Linde.

LEE TAMBIÉN: Entrenador de Emelec sobre Christian Cueva: “Se viene recuperando, queremos ponerlo a punto para su regreso a las canchas”

El peruano se mostró sólido desde el inicio y no cedió su servicio. Con notables devoluciones logró romper el servicio de su rival en cada set.

Los parciales fueron de 6-2 y 6-2 para avanzar a los octavos de final del torneo.

MIRA: Selección peruana: así se conforma el nuevo comando técnico de Manuel Barreto en la blanquirroja

En la mencionada ronda, se medirá ante el libanés Hady Habib, quien venció al argentino Nicolás Kicker.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC