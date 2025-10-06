Con pie derecho. Gonzalo Bueno superó la primera ronda del Challenger de Cali, en Colombia, tras imponerse con autoridad ante el tenista local Samuel Linde.
El peruano se mostró sólido desde el inicio y no cedió su servicio. Con notables devoluciones logró romper el servicio de su rival en cada set.
Los parciales fueron de 6-2 y 6-2 para avanzar a los octavos de final del torneo.
En la mencionada ronda, se medirá ante el libanés Hady Habib, quien venció al argentino Nicolás Kicker.
