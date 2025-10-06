La selección peruana está próxima a enfrentar a su similar de Chile en condición de visita, en un amistoso de preparación, que tiene a la blanquirroja a un entrenador interino.

Manuel Barreto, quien se desempeña como director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, toma la posta de Óscar Ibáñez para dirigir al equipo de todos hasta finales de 2025.

Pero no estará solo, y se acaba de confirmar su comando técnico completo, en el que estará junto a Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza como sus asistentes.

Además, Diego Labrucherie estará a cargo de la preparación física, y Salomón Libman será el preparador de arqueros.

Los trabajos de la selección iniciarán este lunes 6 de octubre y el encuentro está pactado para el 10 del mismo mes en territorio chileno.

