Ignacio Buse va en constante ascenso en su corta carrera profesional, pero este lunes tuvo un duro resultado en su estreno en el Challenger de Valencia, en España.

Su verdugo fue el tenista local Pablo Llamas Ruíz, quien superó a ‘Nacho’ con parciales de 6-4 y 6-4, para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final de la competencia.

La primera raquete nacional no puso ser del todo sólido en su servicio y esto fue aporvechado por el ibérico que estudió muy bien su juego para quedarse con el partido.

