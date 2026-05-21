Resumen

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Ignacio Buse ya tiene rival en Roland Garros: enfrentará a Andrey Rublev, número 13 del mundo. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse ya tiene rival en Roland Garros: enfrentará a Andrey Rublev, número 13 del mundo. (Foto: Getty Images)
/ Julian Finney
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya conoce el reto que tendrá en su estreno oficial en el cuadro principal de Roland Garros 2026. El sorteo realizado este jueves 21 determinó que el peruano se enfrente al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo y uno de los jugadores más fuertes sobre tierra batida.

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