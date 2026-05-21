Ignacio Buse ya conoce el reto que tendrá en su estreno oficial en el cuadro principal de Roland Garros 2026. El sorteo realizado este jueves 21 determinó que el peruano se enfrente al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo y uno de los jugadores más fuertes sobre tierra batida.

No fue el mejor cruce para Buse en su debut en un Grand Slam. Rublev no solo tiene experiencia en este tipo de torneos, sino que además llegó a ser número 5 del ranking ATP y cuenta con varios títulos en arcilla, una superficie donde suele mostrar su mejor versión.

El ruso llega con una temporada irregular, aunque con resultados que confirman su jerarquía. Fue finalista del ATP 500 de Barcelona, donde perdió ante Arthur Fils, y también alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, cayendo frente al número uno del mundo, Jannik Sinner.

#RolandGarros 🇫🇷 | ¡Durísimo debut para Ignacio Buse en París! 🇵🇪🎾

Realizado el sorteo del cuadro principal, nuestra primera raqueta nacional Ignacio Buse (57° ATP) enfrentará al ruso Andrey Rublev (13°) en la primera ronda de #RolandGarros, segundo Grand Slam de la temporada. pic.twitter.com/MEY4Zg26iK — Tenis al Máximo (@Tenisalmaximo) May 21, 2026

Buse, por su parte, aterriza en París con la confianza en alto y mostrando el mejor tenis de su carrera. El peruano firmó una gran semana en el ATP 500 de Hamburgo, donde alcanzó las semifinales tras vencer al francés Ugo Humbert y confirmar que está listo para competir en escenarios grandes.

Será una prueba de máxima exigencia para el joven peruano, que tendrá enfrente a un rival de peso en su estreno en Roland Garros. Pero Buse llega con ritmo, confianza y la ilusión de dar el golpe en el torneo más importante sobre tierra batida.

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