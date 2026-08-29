“¡Vamos, Perú!”: la celebración de Ignacio Buse con los hinchas peruanos tras salir campeón. (Foto: ATP)
“¡Vamos, Perú!”: la celebración de Ignacio Buse con los hinchas peruanos tras salir campeón. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Dicen que en cualquier parte del mundo siempre habrá un peruano. Ignacio Buse puede dar fe de ello, pues un grupo de hinchas estuvo alentándolo desde el primer momento y fue una de las motivicaciones del tenista nacional para vencer a Arthur Fery en la final del ATP 250 de Winston-Salem.

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