Dicen que en cualquier parte del mundo siempre habrá un peruano. Ignacio Buse puede dar fe de ello, pues un grupo de hinchas estuvo alentándolo desde el primer momento y fue una de las motivicaciones del tenista nacional para vencer a Arthur Fery en la final del ATP 250 de Winston-Salem.

Lo curioso fue que tras conseguir el título, Buse protagonizó un divertido momento con la hinchada peruana. Corrió hasta donde estabam con el premio que recibió y grabó un video selfie que ya es viral en redes sociales. “¡Vamos, Perú“, dijo ‘Nacho’ con una sonrisa en el rostro.

Sin duda, la alegría era desbordante. Sucede que Buse hizo historia al conseguir su primer título de ATP sobre cancha dura y el segundo trofeo ATP de su carrera. Anteriormente se había consagrado en Hamburgo, una competencia sobre polvo de arcilla.

Con ello, Buse confirma su gran momento en el tenis y llegará de la mejor manera al inicio del US Open, donde enfrentará al local Marcos Giron. ‘Nacho’ buscará mantenerse en buen nivel y llegar lo más lejos posible en el último Grand Slam de la temporada.

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