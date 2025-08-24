Ignacio Buse llegó al cuadro principal del US Open tras ganar sus tres partidos en la 'qualy'. (Captura)
Redacción EC
cayó ante Ben Shelton (6-3, 6-2 y 6-4)en la primera ronda del US Open 2025, pero dejó grandes jugadas que recibieron el aplauso del público y el reconocimiento de los comentaristas en la transmisión del partido. El tenista peruano demostró su buena técnica para sumar puntos y complicarle las cosas al estadounidense, actual 6º de la ATP.

En el séptimo game del segundo set, ‘Nacho’ se hizo sentir con buenos golpes sobre su rival, quien respondía a todos los ataques del peruano. Sin embargo, Buse lo desacomodó con una bola cruzada, Shelton tuvo que exigirse para devolverla y el tenista nacional, con un toque sutil, pudo cerrar el punto.

Esa jugada generó la ovación de los asistentes y el asombro de los comentaristas. Buse agarró confianza, aunque luego no pudo mantener el mismo nivel. El peruano cayó 6-2 en el segundo set y tuvo todo cuesta arriba para remontar.

Pese a ello, ‘Nacho’ tuvo un gran papel en su primera vez en el cuadro principal del US Open. Logró su pase a esta instancia tras vencer a tres rivales en la ‘qualy’.

