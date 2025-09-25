La primera raqueta nacional se enfrentará al argentino Marco Trungelliti por el pase a semifinales.
Redacción EC
Redacción EC

El tenista peruano se impuso este jueves ante el brasileño Thiago Monteiro en sets corridos, por los octavos de final del .

Con parciales de 7-6 y 6-4, nuestra primera raqueta nacional impuso condiciones para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Su próximo rival, por el pase a las semifinales del torneo, será el argentino Marco Trungelliti, quien a su vez dejó en el camino al tenista de Países Bajos Guy Den Ouden.

Buse va firme a colocarse en el Top 100 del ranking ATP y esta competencia en Argentina puede ser clave para ese objetivo.

Cabe mencionar que el peruano Gonzalo Bueno también accedió a los cuartos de final y se enfrentará al argentino Nicolás Kicker.

