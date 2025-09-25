Luego de dejar en el camino al argentino Federico Agustín Gómez, el peruano Gonzalo Bueno se impuso ante el italiano Francesco Maestrelli y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires.

Con parciales de 6-3 y 7-6 ratifica su gran momento para vencer al europeo que vendió muy cara su derrota.

Buenos Aires Challenger-CH 75 🇦🇷



Octavos de final



🇵🇪 Gonzalo Bueno (211 ATP) d. 7 🇮🇹 Francesco Maestrelli ( 154 ATP) 6-3/7-6(3)



Gonzalo Bueno (257 ATP) dio un paso firme en el Challenger de Buenos Aires al derrotar en 8vos de final al italiano Francesco Maestrelli (154… pic.twitter.com/pXbzNY9DJ0 — Atperu oficial (@ATPeruoficial) September 25, 2025

En la próxima ronda, Bueno se medirá ante el ganador del encuentro entre los tenistas locales Nicolás Kicker y Facundo Bagnis.

Cabe mencionar que el tenista peruano protagonizó su remontada más épica, tras estar 1-5 abajo en el set final ante Gómez en la ronda previa, la misma que supo sacar adelante.

Bueno llega con mucha confianza tras disputar con el Team Perú la serie ante Portugal por la Copa Davis.

De hecho, se encargó de darle el primer punto de la serie a nuestro país, luego de vencer a la primera raqueta del rival, Nuno Borges.

