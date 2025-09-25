El tenista peruano se impuso ante el italiano Franceso Maestrelli en sets corridos con parciales de 6-3 y 7-6.
Redacción EC
Luego de dejar en el camino al argentino Federico Agustín Gómez, el peruano se impuso ante el italiano Francesco Maestrelli y avanzó a los cuartos de final del .

Con parciales de 6-3 y 7-6 ratifica su gran momento para vencer al europeo que vendió muy cara su derrota.

En la próxima ronda, Bueno se medirá ante el ganador del encuentro entre los tenistas locales Nicolás Kicker y Facundo Bagnis.

Cabe mencionar que el tenista peruano protagonizó su remontada más épica, tras estar 1-5 abajo en el set final ante Gómez en la ronda previa, la misma que supo sacar adelante.

Bueno llega con mucha confianza tras disputar con el Team Perú la serie ante Portugal por la Copa Davis.

De hecho, se encargó de darle el primer punto de la serie a nuestro país, luego de vencer a la primera raqueta del rival, Nuno Borges.

