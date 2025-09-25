Luego de dejar en el camino al argentino Federico Agustín Gómez, el peruano Gonzalo Bueno se impuso ante el italiano Francesco Maestrelli y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires.
LEE TAMBIÉN: Jairo Concha: el secreto detrás de su mejor año en la ‘U’, la influencia de Fossati y por qué su nueva cotización obliga a venderlo
Con parciales de 6-3 y 7-6 ratifica su gran momento para vencer al europeo que vendió muy cara su derrota.
En la próxima ronda, Bueno se medirá ante el ganador del encuentro entre los tenistas locales Nicolás Kicker y Facundo Bagnis.
Cabe mencionar que el tenista peruano protagonizó su remontada más épica, tras estar 1-5 abajo en el set final ante Gómez en la ronda previa, la misma que supo sacar adelante.
MIRA: Miguel Ángel Torres es nuevo administrador provisional de Sport Boys por la SUNAT
Bueno llega con mucha confianza tras disputar con el Team Perú la serie ante Portugal por la Copa Davis.
De hecho, se encargó de darle el primer punto de la serie a nuestro país, luego de vencer a la primera raqueta del rival, Nuno Borges.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC